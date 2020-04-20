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Коронавірус Великдень

Китай оцінив наслідки коронавірусу для економіки

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Китай / reuters

За підсумками першого кварталу 2020 року, економіка Китаю впала на 6,8% – вперше з 1992 року, заявив директор спільного економічного відділу Держкомітету з реформ та розвитку КНР Янь Пенчен.

"Перший квартал цього року був вкрай незвичайним, епідемія нового коронавірусу найгостріша криза з часів Другої світової війни, ставши для економічного розвитку Китаю небувалим ударом, всі головні макроекономічні показники помітно знизилися", – заявив Пенчен.

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Він зазначив, що в цій ситуації потрібно враховувати те, що несподіваний спалах епідемії різко порушив нормальну економічну активність, у багатьох країнах припинено виробництво, міжнародні торгово-економічні зв'язки практично припинилися.

"Економічну активність під час епідемії не можна порівнювати з економічною активністю у звичайний час. Тому спад економіки в першому кварталі зовсім не є відображенням основної ситуації з економічним розвитком Китаю, це результат раптової події", – зазначив чиновник.

Він додав, що епідемія стала безпрецедентним випробуванням для економіки Китаю, в процесі боротьби з нею уряду довелося заплатити певну ціну, щоб врятувати життя людей.

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Китай

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Джерело: reuters
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