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Ці професії негативно впливають на роботу мозку

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Перед вибором професії ознайомтесь з рекомендаціями вчених - фото 1
Перед вибором професії ознайомтесь з рекомендаціями вчених

Бельгійські й американські вчені розповіли, які професії можуть чинити негативний вплив на фізіологічні процеси, що відбуваються в мозку людини.

Як з'ясувалося в результаті досліджень, найбільше страждає мозок у космонавтів. Учені довели, що саме у них відбуваються істотні зміни в корі головного мозку. Звужується центральна борозна, яка розділяє лобову і тім'яну частки. А також зсувається вгору по черепній коробці кора великих півкуль. При цьому порушується циркуляція спинномозкової рідини в тім'яних долях.

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У цьому випадку існує чіткий зв'язок між кількістю часу перебування на міжнародній космічній станції (МКС) і ступенем змін, що відбуваються. Чим довше космонавти перебувають на МКС, тим відчутніші всі ці зміни. Вчені також помітили у людей цієї професії оборотне скорочення обсягу сірої речовини в скроневій області кори майже на 3%. А також необоротне зниження кількості білої речовини.

У таксистів теж відбуваються зміни у роботі мозку - фото 344687
У таксистів теж відбуваються зміни у роботі мозку

Цікаво те, що зворотний ефект був виявлений у таксистів. У представників цієї професії під час навчання незначно збільшується гіпокамп (один з небагатьох відділів мозку, здатний виробляти нові нейрони). Учені заявляють, що це, можливо, пов'язано з необхідністю тримати в пам'яті велику кількість різних маршрутів і об'їзних доріг. А також цікаво те, що при використанні навігатора, запускається зворотний процес. Це пояснюється тим, що гаджет замінює гіпокамп, тим самим позбавляє від необхідності вишукувати та моделювати в голові можливі варіанти маршрутів.

Тому вчені рекомендують вибирати професії, які сприяють розвитку розумової діяльності і тим самим допоможуть продовжити молодість вашого мозку.

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Джерело: MensLife
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