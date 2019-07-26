Ефективні способи зняти стрес на роботі

До вашої уваги способи боротьби зі стресом, які допоможуть будь-якій людині зменшити її негативний вплив на здоров'я і поліпшити якість життя.

Більше рухайтеся. Якщо весь робочий день ви лише сидите за монітором комп'ютера, то до вечора будете відчувати не тільки втому і роздратування, а й біль в спині. Позбутися від цих неприємних відчуттів не завжди допомагає навіть нічний сон. Якщо в такому ритмі проводити п'ять днів тиждень, проблеми зі здоров'ям фізичним і психічним будуть наростати в геометричній прогресії.

Творіть. Заняття будь-якою творчою справою – малюванням, вишивкою, ліпленням, в'язанням, оригамі – вивільняє всі наші страхи і тривоги, відправляє стрес в нокаут. Допоможуть в цьому і захоплення. Хобі – це швидке переключення нашої свідомості на задоволення, яке впевнено перемагає будь-які негативні емоції.

Offline. Напевно, найскладніший, але дуже ефективний пункт, який допомагає позбутися стресу і його негативного впливу на наш організм. Спробуйте зануритися в тишу і на один день вимкнути телефон. Звичайно ж, дозволити собі таке можна тільки у вихідний день. Якщо не піддаватися спокусі і не перевіряти стрічку новин в соціальних мережах, не відповідати на дзвінки, то з'явиться можливість не тільки відволіктися на щось більш приємне і важливе, але і налагодити стосунки.

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