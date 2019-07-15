Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Як висока зарплата впливає на відпустку: цікаве дослідження

  • 29
Відпустку можуть зіпсувати постійні думки про роботу - фото 1
Відпустку можуть зіпсувати постійні думки про роботу

Соціальна мережа LinkedIn поцікавилася, як відпочивають мандрівники з різною заробітною платою. Результати спостереження вас однозначно вразять.

Результати опитування LinkedIn серед американців показали, що 59% співробітників компаній щонайменше раз на день телефонують колегами або відповідають на пошту у відпустці.

І ще: Скільки годин на тиждень потрібно працювати, щоб отримувати кайф від життя

47% респондентів з заробітною платою вищою, ніж у середньому по країні долучаються до робочого процесу близько п'яти разів на день. І понад 90% опитаних з високою зарплатою повідомили, що у відпустці комунікують по роботі щодня.

Висока зарплата – причина постійних думок про роботу під час відпустки - фото 341084
Висока зарплата – причина постійних думок про роботу під час відпустки

Завдяки технологіям простіше бути в доступі, де б ми не перебували, водночас підтримувати особисті кордони стає все важче, – резюмує експерт з питань кар'єри Блер Декабреле. – Якщо ви завжди тримайте все під контролем і не маєте можливості вимикатися у відпустці, то швидше за все у вас виникне професійне й емоційне вигорання.

Зізнайтесь, ви теж не можете не думати про роботу та не цікавитися, що ж відбувається в офісі під час відпустки?

Читайте також: Як відновитися після важкого робочого дня: дієві поради

Джерело: travelandleisure
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 1997
Популярна музика літа: найкращі пісні тижня для гарного настрою
  • Вчора, 10:21
  • 695
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1609470
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Робота