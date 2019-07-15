Як висока зарплата впливає на відпустку: цікаве дослідження

Соціальна мережа LinkedIn поцікавилася, як відпочивають мандрівники з різною заробітною платою. Результати спостереження вас однозначно вразять.

Результати опитування LinkedIn серед американців показали, що 59% співробітників компаній щонайменше раз на день телефонують колегами або відповідають на пошту у відпустці.

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47% респондентів з заробітною платою вищою, ніж у середньому по країні долучаються до робочого процесу близько п'яти разів на день. І понад 90% опитаних з високою зарплатою повідомили, що у відпустці комунікують по роботі щодня.

Висока зарплата – причина постійних думок про роботу під час відпустки

Завдяки технологіям простіше бути в доступі, де б ми не перебували, водночас підтримувати особисті кордони стає все важче, – резюмує експерт з питань кар'єри Блер Декабреле. – Якщо ви завжди тримайте все під контролем і не маєте можливості вимикатися у відпустці, то швидше за все у вас виникне професійне й емоційне вигорання.

Зізнайтесь, ви теж не можете не думати про роботу та не цікавитися, що ж відбувається в офісі під час відпустки?

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