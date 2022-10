"Чорнобрива": слухайте крутий трек від юного виконавця The Curly

Трек "Чорнобрива" – це другий сингл в кар'єрі молодого виконавця The Curly, нового підписанта лейбу Black Beats. Слухайте і ви нову цікаву музичну роботу!

Прем'єра треку "Чорнобрива від виконавця The Curly відбулася 30 вересня 2022 року на YouTube. За кілька днів ця пісня вже зібрала понад 10 000 прослуховувань, лайки та схвальні коментарі від слухачів. До слова, юний музикант співпрацює з Black Beats.

І ще: "Досі люблю": Max Barskih та Даша Суворова записали спільну пісню про Львів

Молодий виконавець отримав такі позитивні коментарі: "Занадто короткий трек, як для прекрасного", "Ех, зараз би залетіти в клуб під цей трек, познайомитись з гарною дівчиною і ніколи не розлучатися з нею", "Кайф, хочеться ще більше контенту від тебе", "Це просто пожежа! Як пісня цього треку заснути?" тощо.

Слухати пісню The Curly – Чорнобрива:

Слова пісні The Curly – Чорнобрива:

I have 18 reasons to hate you

Я скажу тобі слова, що –

"останній поцілунок мені скрасить життя"

Every time I fall in love

It’s f*cking breaking my heart

Чорнобрива, мила,

скажи мені як звуть тебе

О чарівна чарівна,

ну скажи мені як звуть тебе

But I see you have some different preferences

I wanna be in love with you, but I’m so scare

І я тобі скажу ти така гарна, наче ясний день

I Feel like I am alive.

I am alive when you looking in my eyes

Чорнобрива, мила,

скажи мені як звуть тебе

О чарівна чарівна,

ну скажи мені як звуть тебе

And I wanna be inside your mind

Слухай, everything all right

Я лиш хочу чути тебе,

але сильно не зважай

And I wanna wake up

and talk about nothing every day

І я тобі кажу, що ти нестерпно мила

і ти варта всіх пісень

Чорнобрива, мила,

скажи мені як звуть тебе

О чарівна чарівна,

ну скажи мені як звуть тебе

До теми: "Виє сирена, а всі йдуть на Щекавицю": Jerry Heil переспівала хіт Олега Винника