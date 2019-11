Чорна п'ятниця 2019: смартфони та гаджети, які можна купити з максимальною економією

До грандіозного розпродажу – Чорної п'ятниці – залишаються лічені дні. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ зібрало для вас найкращі пропозиції у світі гаджетів, на які слід звернути увагу, якщо ви таки плануєте вирушити на шопінг 29 листопада. Готуйте гаманці й нервові клітини!

29 листопада Україна долучиться до масового божевілля – Чорної п'ятниці. Втім, очікувати на неймовірні знижки все ж не слід. Єдине, що можемо гарантувати, – гарні ціни на дуже пристойні гаджети й аксесуари. Поїхали!

Відразу ж зауважимо, що у деяких магазинах ціни Чорної п'ятниці будуть активними вже з 28 листопада, тож краще не баритися.

iPhone XR 64 ГБ

В офіціалів зараз смартфон коштує 18 999 гривень. Якщо ж ви готові почекати ще кілька днів, то його вартість у день шалених знижок упаде ще на 2 тисячі – до 16 999 гривень. На жаль, 11 iPhone поки у знижкопад не входять. Натомість за 9 999 гривень (замість 11 999) можна купити iPhone 7 на 32 ГБ. Теж доволі непогано.

HUAWEI P Smart Z

Гаджет, який кілька місяців тому коштував 7 999 гривень у Чорну п'ятницю можна буде забрати за 5 499. Звичайно ж, знижка не шалена, але за цю суму ми отримуємо трендовий безрамковий екран, пристойне "залізо", круті камери, а також NFC, щоб тратити те, що залишилось на вашій картці ;)

SAMSUNG Galaxy S10

Якщо ви мріяли про топову "галактику", Чорна п'ятниці – ідеальний час для її придбання. Замість 24 999 гривень вам доведеться віддати за омріяний гаджет 21 999. А на зекономлені 3 тисячі гривень можете собі влаштувати скромний шопінг.

SAMSUNG Galaxy S9

Не готові віддавати всі гроші світу, але й бюджетники вас не задовольняють? Зверніть увагу на попередника S10 – S9. Він за рік не став морально застарілим, а от ціна його потішить однозначно кожного. Ви ж пригадуєте, що на старті продажів за нього просили понад 20 тисяч гривень. У Чорну п'ятницю Samsung Galaxy S9 можна придбати за 12 999 гривень.

HUAWEI P30 Pro

Фанати мобільної зйомки теж можуть тішитися святу на своїй вулиці. Найкращий камерофон на ринку P30 Pro під час Чорної п'ятниці впаде з 24 999 гривень до позначки 19 999. Зекономлені гроші можна відкласти на омріяну відпустку, де ви й перевірите, на що здатна камера вашої обнови!

Станьте власником найкращого камерофона на ринку – Huawei P30 Pro

Samsung Galaxy Watch 42 мм

Якщо ви мріяли придбати собі смарт-годинник, то Чорна п'ятниця – найкраща пора. За 6 999 гривень замість 8 999 ви станете власником крутого та стильного Galaxy Watch. Гаджет не лише слідкуватиме за вашою активністю, а й отримуватиме всі сповіщення, які приходять на смартфон. Тепер не потрібно переживати, що під час наради улюблена мелодія зіпсує робочий лад ;)

XIAOMI Mi Smart Band 4

Ще один топ за свої гроші. За 699 гривень (замість 899) можете купити крутий гаджет, який стане відмінним подарунком на Миколая. Головне – поспішити, адже є підозра, що ці фітнес-браслети розбиратимуть, наче гарячі пиріжки!

Mi Smart Band 4 розбиратимуть, наче гарячі пиріжки

Apple AirPods

Шалено популярні навушники від Apple у Чорну п'ятницю можна буде придбати за 3 999 гривень замість 5 499. Дуже непоганий варіант, якщо ви давно мріяли про покупку цих крутих і по-справжньому безпровідних навушників, які просто не хочеться знімати ніколи.

Перше покоління AirPods за приємну ціну

Sony PlayStation 4 Slim 1Tb

Геймерів теж не обділили у Чорну п'ятницю. За круту ігрову консоль з трьома іграми (Detroit, Horizon Zero Dawn, The Last Of Us) просять усього 7 469 гривень. Зварювати можна!

Загалом, у Чорну п'ятницю можна суттєво зекономити. Є лише одна умова: ви повинні бути на всі 100% упевнені в тому, що покупка вам необхідна. Якщо ж це чергове оновлення або ж просто "ну дууууже дешево" – сидіть вдома і навіть не смійте заходити до величезних і не дуже торгових центрів. Ми ж традиційно нагадуємо, що остаточне рішення залишається за вами. Бережіть себе та свої гроші, а також не забувайте слухати справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

