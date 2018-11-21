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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Чорна п'ятниця 2018 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах

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Знижки в Чорну п'ятницю 2018 - фото 1
Знижки в Чорну п'ятницю 2018

Наближається довгоочікуваний день – Чорна п'ятниця, який в Україні стартує 23 листопада. У цей день велика кількість українців не упускають можливість зробити вигідні покупки з величезними знижками. А для любителів онлайн-шопінгу розповідаємо про шалені знижки в інтернет-магазинах.

Чорна п'ятниця – відмінна можливість заощадити і вигідно купити техніку, одяг і ще дуже великий асортимент товарів. Але щоб не розтратити всі гроші в погоні за низькими цінами, варто заздалегідь продумати, що дійсно необхідно купити. Такої ж стратегії варто дотримуватися і при шопінгу в інтернеті.

Чорна п'ятниця 2018: які українські магазини влаштують шалений розпродаж

Онлайн-шопінг в Чорну п'ятницю - фото 290180
Онлайн-шопінг в Чорну п'ятницю

Тим, хто збирається провести Чорну п'ятницю в онлайн-магазинах, варто заздалегідь ознайомитися з умовами оплати і доставки, якщо потрібна реєстрація – створити акаунт.

Перевагою покупок в мережі є не тільки відсутність черг, але також і можливість заздалегідь відкласти речі в "кошик". А коли стартує розпродаж – просто натиснути на кнопку "купити".

Інтернет-магазини – знижки в Україні

Одяг та взуття
  • Answear (до -70%);
  • Leboutique (до -90%);
  • Lamoda (до -80%);
  • Asos (до -60%);
  • Bonprix (до -60%);
  • Modna Kasta (до -90%);

Перед настанням розпродажів ознайомтеся з розмірами речей у брендів, вони можуть трохи відрізнятися від стандартних. А також подумайте про потрібні для вас кольори.

Перевіряйте розмір - фото 290181
Перевіряйте розмір
Цифрова та побутова техніка
  • Rozetka (до -70%);
  • Amazon (не вказано);
  • AliExpress (не вказано);
  • Bigl (не вказано);
  • Citrus (до -70%);
  • STYLUS (до -60%);
  • cyfra.ua (до -40%)
  • Ebay (не вказано);
Косметика та парфумерія
  • MakeUp (не вказано);
  • MyAVON (не вказано);
  • Kosmo (не вказано);
  • Brocard (до -30%);
  • Parfums (не вказано).

Порада: Для швидкого моніторингу знижок в інтернеті перед Чорною п'ятницею скористайтеся сайтами-агрегаторами. На них представлені добірки українських і зарубіжних магазинів зі знижками для різних категорій товарів.

Чорна п'ятниця 2018 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах - фото 290115

Як не стати жертвою фейкових знижок

  • Рітейлери можуть заздалегідь завищувати ціни, після чого дають знижку істотно нижчу за очікувану.
  • За знижками продаються моделі, які знімаються з виробництва.
  • Деякі продавці рекламують товари з цінами на рівні закупівельних, однак продають за такими цінами лише кілька одиниць товару, відбиваючи витрати на створеному ажіотажі і продажу товарів за цілком реальними цінами.

Тому будьте уважні і стежте за цінами! Вдалих вам покупок!

Читайте також: Чорна п'ятниця – гаджети, на яких можна суттєво зекономити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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