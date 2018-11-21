Чорна п'ятниця 2018 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах

Наближається довгоочікуваний день – Чорна п'ятниця, який в Україні стартує 23 листопада. У цей день велика кількість українців не упускають можливість зробити вигідні покупки з величезними знижками. А для любителів онлайн-шопінгу розповідаємо про шалені знижки в інтернет-магазинах.

Чорна п'ятниця – відмінна можливість заощадити і вигідно купити техніку, одяг і ще дуже великий асортимент товарів. Але щоб не розтратити всі гроші в погоні за низькими цінами, варто заздалегідь продумати, що дійсно необхідно купити. Такої ж стратегії варто дотримуватися і при шопінгу в інтернеті.

Чорна п'ятниця 2018: які українські магазини влаштують шалений розпродаж

Онлайн-шопінг в Чорну п'ятницю

Тим, хто збирається провести Чорну п'ятницю в онлайн-магазинах, варто заздалегідь ознайомитися з умовами оплати і доставки, якщо потрібна реєстрація – створити акаунт.

Перевагою покупок в мережі є не тільки відсутність черг, але також і можливість заздалегідь відкласти речі в "кошик". А коли стартує розпродаж – просто натиснути на кнопку "купити".

Інтернет-магазини – знижки в Україні

Одяг та взуття

Answear (до -70% );

); Leboutique (до -90% );

); Lamoda (до -80% );

); Asos (до -60% );

); Bonprix (до -60% );

); Modna Kasta (до -90%);

Перед настанням розпродажів ознайомтеся з розмірами речей у брендів, вони можуть трохи відрізнятися від стандартних. А також подумайте про потрібні для вас кольори.

Перевіряйте розмір

Цифрова та побутова техніка

Rozetka (до -70% );

); Amazon (не вказано);

AliExpress (не вказано);

Bigl (не вказано);

Citrus (до -70% );

); STYLUS (до -60% );

); cyfra.ua (до -40%)

Ebay (не вказано);

Косметика та парфумерія

MakeUp (не вказано);

MyAVON (не вказано);

Kosmo (не вказано);

Brocard (до -30% );

); Parfums (не вказано).

Порада: Для швидкого моніторингу знижок в інтернеті перед Чорною п'ятницею скористайтеся сайтами-агрегаторами. На них представлені добірки українських і зарубіжних магазинів зі знижками для різних категорій товарів.

Як не стати жертвою фейкових знижок

Рітейлери можуть заздалегідь завищувати ціни, після чого дають знижку істотно нижчу за очікувану.

За знижками продаються моделі, які знімаються з виробництва.

Деякі продавці рекламують товари з цінами на рівні закупівельних, однак продають за такими цінами лише кілька одиниць товару, відбиваючи витрати на створеному ажіотажі і продажу товарів за цілком реальними цінами.

Тому будьте уважні і стежте за цінами! Вдалих вам покупок!

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