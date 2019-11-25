Чорна п'ятниця 2019: поради, як купити на розпродажі речі зі знижками

Чорна п'ятниця – довгоочікуваний день для тих, хто чекає на шалені знижки. Щоб не потонути у морі обнадійливої реклами і не стати жертвою маркетингових маніпуляцій, ми підготували для вас поради для справді вигідних покупок.

Чорна п'ятниця, як ви можете здогадатися, свято запозичене. Воно прийшло до нас з США у 2013 році. У Штатах цей день стає початком новорічних ярмарків та масштабного різдвяного розпродажу. Офіційним святом Black Friday не визнана, але це не заважає американцям брати кілька вихідних, аби долучитися до світового розпродажу.

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Ажіотаж у США та інших країнах абсолютно виправданий ціновою політикою. Знижки у Чорну п'ятницю інколи сягають 90%. Власне, це і пояснює шалені черги біля торгівельних центрів, тисняву в середині магазинів та бійки (хоча, звісно, не виправдовує).

Офіційно Чорна п'ятниця в Україні стартує 29 листопада, але цікаві пропозиції, як запевняє реклама, чекають покупців уже з 23-го.

Українські ж реалії цього дня геть інакші. Для наших торгових мереж Чорна п'ятниця – це можливість під гаслом виняткової пропозиції та доступного цінника спродати щось другосортне та браковане, яке "неодмінно вам пасуватиме, буде вашого розміру і лишиться в одній позиції, бо інші – вже розібрали".

Як не купити непотріб в Чорну п'ятницю

Звісно, серед маркетингових маніпуляцій є і досить вигідні пропозиції, що однозначно потішать вас. Проте, розпізнати їх серед калейдоскопа знижок буте значно складніше, ніж просто побачити. Тому перш ніж перейти до купівлі, наполегливо радимо вам ознайомитеся з важливими порадами.

Шалений ажіотаж у ЧП / gettyimages

Список

Скласти і озброїтися списком необхідного вкрай важливо. Так ви убезпечити себе від купівлі непотребу та оперативно зорієнтуєтеся серед представленого асортименту. Звісно, список навряд чи стримає від купівлі сотої кофти, але факт його наявності акцентуватиме вашу увагу саме на тих позиціях, що передусім важливі.

Попередня ревізія

Важливим пунктом у плануванні кошторису є попередня ревізія магазинів. Переглянути асортимент, виокремити ті речі, цінник яких ви першим захочете побачити у знижкодень і, звісно, прицінитися. На масштабний спад цін розраховувати не варто. Як правило, у день розпродажу магазини збільшують вартість товару тим самим нівелюючи будь-яку знижку. Тому ретельніше моніторте вартість бажаного до і в Чорну п'ятницю.

Мем про ЧП

Попередня примірка

Усім напевно відомо, що вигідні пропозиції у Чорну п'ятницю мають зворотну сторону медалі. Довжелезні черги до каси та примірочної часто захмарюють радість від покупки бажаного зі знижкою. Якщо у Чорну п'ятницю ви плануєте оновити гардероб, то розумним рішенням буде приміряти одяг та взуття напередодні. Добре розгляньте вподобані штани чи кросівки, щоб у шоподень лишалося переконатися у якості товару і оперативно дійти до каси.

Якість

Цей пункт не лише про відсутність наявних дефектів, але й про необхідність втриматися від купівлі товарів, що мають не надто привабливий вигляд. Особливо це стосується одягу. У Чорну п'ятницю продавці наввипередки пропонуватимуть вам кофтину більшу на розмір-два або штани, які в талії дещо замалі. Виправдовувати подібні дефекти великою знижкою – не варто. Це історія не лише про потребу заощадити, але й про здоровий глузд. Важливо і самим демонструвати обережність з товарами.

На які товари є знижки у Чорну п'ятницю

Минулого року, за щотижневим дослідженням Point of Sales Tracking GfK Ukraine, тижневий кошторис витрат українців у "Чорну п'ятницю" склав 2,5 мільярда гривень. перевищивши на 50% успішність 2017 року. І це лише статистика по купленій електроніці та побутовій техніці. Запити покупців цьогоріч не надто змінилися.

Серед пріоритетів традиційно лишається та сама електроніка (побутова техніка, гаджети), одяг та взуття, а також сувеніри як подарунки на новорічно-різдвяні свята. Зрештою, саме на ці категорії встановлюють максимальні знижки. Розпродаж також влаштовують книжкові магазини та магазини косметики.

Black Friday / gettyimages

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