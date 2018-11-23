Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Чому жінкам не можна працювати вночі

  • 30
Жінки, які працюють вночі, можуть захворіти на діабет - фото 1
Жінки, які працюють вночі, можуть захворіти на діабет / My Medical Mantra

Учені виявили нову небезпеку для жінок, у яких чергується графік роботи в денну та нічну зміну. Виявилося, що такий режим значно збільшує ризик розвитку діабету другого типу.

Жінки, які працюють з чергуванням денних і нічних змін, особливо часто стикаються з діабетом другого типу, як з'ясували вчені з Гарвардського університету.

І ще: Як боротись зі стресом на роботі

Нам вже добре відомо про те, що діабет може бути викликаний факторами нездорового способу життя, включаючи куріння, вживання фастфуду, а також відмову від фізичних навантажень. І ось тепер дослідження за участю 150 тисяч медсестер, за якими спостерігали протягом 15 років, показало, що так званий "плаваючий" графік роботи пригнічує здатність організму контролювати рівень цукру в крові.

Це ще одне підтвердження небезпеки для здоров'я роботи в нічну зміну, через яку природні добові ритми організму порушуються. Раніше вчені дійшли висновку про те, що робота вночі може сприяти розвитку депресії, ожиріння, а також серцево-судинних захворювань. Крім того, у жінок, які часто працюють в нічну зміну, відзначався підвищений ризик тривожних станів, гіпертонії та навіть раку грудей. Знаходили вчені зв'язок між нічними змінами та діабетом.

Робота вночі негативно вплине на здоров'я жінок - фото 290728
Робота вночі негативно вплине на здоров'я жінок / debuglies

Однак нове дослідження стало першим, яке прослідкувало за загальним впливом нездорового способу життя і змінного графіка роботи на ризик розвитку діабету другого типу.

Що стосується нездорового способу життя, то він визначався наявністю 4 факторів: зайвою вагою або ожирінням, куріння, низькою кількістю вживання фруктів, овочів, горіхів і цільнозернових у дієті, а також недостатньої кількості фізичних навантажень, тобто менше ніж 30 хвилин вправ на день.

Читайте також: 5 способів запам'ятовувати максимум інформації

Джерело: medikforum
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1654
Гороскоп на цей тиждень 19 – 25 листопада 2018: прогноз для знаків Зодіаку
  • 19 листопада, 14:50
  • 1971
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811553
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Наука