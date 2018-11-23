Чому жінкам не можна працювати вночі

Учені виявили нову небезпеку для жінок, у яких чергується графік роботи в денну та нічну зміну. Виявилося, що такий режим значно збільшує ризик розвитку діабету другого типу.

Жінки, які працюють з чергуванням денних і нічних змін, особливо часто стикаються з діабетом другого типу, як з'ясували вчені з Гарвардського університету.

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Нам вже добре відомо про те, що діабет може бути викликаний факторами нездорового способу життя, включаючи куріння, вживання фастфуду, а також відмову від фізичних навантажень. І ось тепер дослідження за участю 150 тисяч медсестер, за якими спостерігали протягом 15 років, показало, що так званий "плаваючий" графік роботи пригнічує здатність організму контролювати рівень цукру в крові.

Це ще одне підтвердження небезпеки для здоров'я роботи в нічну зміну, через яку природні добові ритми організму порушуються. Раніше вчені дійшли висновку про те, що робота вночі може сприяти розвитку депресії, ожиріння, а також серцево-судинних захворювань. Крім того, у жінок, які часто працюють в нічну зміну, відзначався підвищений ризик тривожних станів, гіпертонії та навіть раку грудей. Знаходили вчені зв'язок між нічними змінами та діабетом.

Робота вночі негативно вплине на здоров'я жінок / debuglies

Однак нове дослідження стало першим, яке прослідкувало за загальним впливом нездорового способу життя і змінного графіка роботи на ризик розвитку діабету другого типу.

Що стосується нездорового способу життя, то він визначався наявністю 4 факторів: зайвою вагою або ожирінням, куріння, низькою кількістю вживання фруктів, овочів, горіхів і цільнозернових у дієті, а також недостатньої кількості фізичних навантажень, тобто менше ніж 30 хвилин вправ на день.

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