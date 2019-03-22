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Чому з віком час летить швидше: пояснення науковців
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Наукові фахівці зі США, що представляють Університет Дюка, поділилися версією, яка пояснює відомий усім людям поважного віку феномен – час з віком починає летіти швидше.
"Зрілі люди часто дивуються з того, як, за їхніми спогадами, довго тік час у роки юності. Але річ не в тім, що їх переживання тоді були значно глибшими або значнішими. Це, перш за все, пов'язано з тим що в юності мозок обробляє інформацію швидше", – заявив керівник дослідницької команди Едріан Бежан.
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За словами вчених, різне сприйняття часу в молодому і більш зрілому віці людини – це наслідок того, що здатність мозку обробляти інформацію, що вловлюється рецепторами, з часом повільно, але упевнено притупляється. Цей процес зниження мозкової активності обумовлений, у свою чергу, тим, що з роками сплетення нервів і нейронів стає більш звивистими і складними.
Відповідно, сигнали, які вони проводять, досягають своїх цілей вже не так швидко, як у молодості. У сприйнятті молодих людей низка подій вкладається у коротший відрізок часу, але для літніх той же ряд буде асоціюватися вже з більш тривалим тимчасовим періодом. Наприклад, діти обробляють зображення швидше, ніж дорослі, адже їхні очі рухаються інтенсивніше. Люди похилого віку за однаковий з дітьми час переглядають менше нових зображень.
"Нейронні шляху, що доставляють інформацію до мозку, старіють і деградують разом з тілом, при цьому зростає сила опору потоку електричних сигналів. Все це призводить до зменшення швидкості обробки мозком нових відомостей. Тому з віком час починає летіти – постарілому мозку його стає потрібно все більше для засвоєння інформації з зовнішнього світу", – констатували вчені.
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