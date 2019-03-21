Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь

Як запевняють науковці, кожен комар має власні вподобання: комусь припадає до душі певна група крові, комусь – певна частина тіла. Втім, є те, що приваблює їх усіх, і це – алкоголь! Це й стало причиною вельми цікавого дослідження.

Якщо вірити даним, які були опубліковані в журналі Американської асоціації боротьби з комарами, ймовірність, що вас вкусить самка комара зростає в рази, якщо ви бодай трішки вжили спиртних напоїв. Чому так відбувається – поки невідомо.

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Учені припускають, що це відбувається через певні хімічні речовини, які ми видихаємо. Зокрема, мова йде про двоокис вуглецю та октанол. Друге – вторинний спирт, який утворюється у результаті розпаду лінолевої кислоти. Також його знають, як "грибний спирт".

Комарів приваблює аромат алкоголю

Комар сп'яніє, якщо вип'є крові з алкоголем?

Таня Депкі, ентомолог з Пенсильванського університету у Філадельфії вважає, що комасі нічого не буде від того, що ви випили не одну пляшку пива під час шашликів.

Рівень алкоголю в крові надто низький для цього.

Виявляється, що будь-яка рідина, яку випиває комар, спочатку накопичується в окремому мішку, в якому відбувається процес розщеплення на ферменти. Відповідно, є ймовірність, що саме там алкоголь знешкоджується. Думку Тані підтримує Еріка МакАлістер, кураторка відділу ентомології у Лондонському музеї природної історії.

Часто комарі п'ють кров людей з першою групою крові

“Ферменти розщеплюють усе шкідливе, як-от алкоголь і бактерії. Я не знаю, чи п’яніють комарі, але абсолютно точно алкоголь впливає на фруктових мух. Вони мають дуже високу толерантність до спиртного. Алкоголь у невеликих дозах робить їх гіперактивними та кокетливими, а ще вони стають менш перебірливими у виборі партнерів. А якщо дозу збільшити, вони просто втрачають свідомість”.

Нагадаємо, що кров п'ють лише самиці. Це дозволяє їм отримувати білок, який вкрай необхідний для створення яєць.

Кров деяких людей смачніша?

Науковці пояснюють, що кожен п'ятий має значно більші шанси бути жертвою комарів. На вподобання комах впливає саме група крові.

Найбільше вони полюбляють випивати першу групу крові. Одне з досліджень показало, що комарі удвічі частіше кусають тих, хто має першу групу, а не другу.

Ось чому влітку не варто зловживати алкоголем

Крім того, комара до вас може притягувати підвищена температура тіла, вагітність, важке дихання.

Цікавим є й той факт, що деякі комарі кусають винятково у певну частину тіла. Деяким самицям подобаються ноги, деяким – руки і так далі.

Науковці порівнюють аромат алкоголю для комарів з запахом фастфуду для людей.

Коли ви голодні і відчуваєте, на приклад, на вулиці запах хот-дога, ви повертаєте в його бік, – пояснює Депкі. – Ви можете й не їсти хот-дог, але його запах вказує, що там є їжа.

Тепер, коли ви влітку захочете випити зайву плящину пива – задумайтесь, чи не станете ви улюбленою їжею для комарів на той вечір.

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