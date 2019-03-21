На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь
-
- 8
Як запевняють науковці, кожен комар має власні вподобання: комусь припадає до душі певна група крові, комусь – певна частина тіла. Втім, є те, що приваблює їх усіх, і це – алкоголь! Це й стало причиною вельми цікавого дослідження.
Якщо вірити даним, які були опубліковані в журналі Американської асоціації боротьби з комарами, ймовірність, що вас вкусить самка комара зростає в рази, якщо ви бодай трішки вжили спиртних напоїв. Чому так відбувається – поки невідомо.
І ще: Науковці назвали ще одну причину тяги до солодощів
Учені припускають, що це відбувається через певні хімічні речовини, які ми видихаємо. Зокрема, мова йде про двоокис вуглецю та октанол. Друге – вторинний спирт, який утворюється у результаті розпаду лінолевої кислоти. Також його знають, як "грибний спирт".
Комар сп'яніє, якщо вип'є крові з алкоголем?
Таня Депкі, ентомолог з Пенсильванського університету у Філадельфії вважає, що комасі нічого не буде від того, що ви випили не одну пляшку пива під час шашликів.
Рівень алкоголю в крові надто низький для цього.
Виявляється, що будь-яка рідина, яку випиває комар, спочатку накопичується в окремому мішку, в якому відбувається процес розщеплення на ферменти. Відповідно, є ймовірність, що саме там алкоголь знешкоджується. Думку Тані підтримує Еріка МакАлістер, кураторка відділу ентомології у Лондонському музеї природної історії.
“Ферменти розщеплюють усе шкідливе, як-от алкоголь і бактерії. Я не знаю, чи п’яніють комарі, але абсолютно точно алкоголь впливає на фруктових мух. Вони мають дуже високу толерантність до спиртного. Алкоголь у невеликих дозах робить їх гіперактивними та кокетливими, а ще вони стають менш перебірливими у виборі партнерів. А якщо дозу збільшити, вони просто втрачають свідомість”.
Нагадаємо, що кров п'ють лише самиці. Це дозволяє їм отримувати білок, який вкрай необхідний для створення яєць.
Кров деяких людей смачніша?
Науковці пояснюють, що кожен п'ятий має значно більші шанси бути жертвою комарів. На вподобання комах впливає саме група крові.
Найбільше вони полюбляють випивати першу групу крові. Одне з досліджень показало, що комарі удвічі частіше кусають тих, хто має першу групу, а не другу.
Крім того, комара до вас може притягувати підвищена температура тіла, вагітність, важке дихання.
Цікавим є й той факт, що деякі комарі кусають винятково у певну частину тіла. Деяким самицям подобаються ноги, деяким – руки і так далі.
Науковці порівнюють аромат алкоголю для комарів з запахом фастфуду для людей.
Коли ви голодні і відчуваєте, на приклад, на вулиці запах хот-дога, ви повертаєте в його бік, – пояснює Депкі. – Ви можете й не їсти хот-дог, але його запах вказує, що там є їжа.
Тепер, коли ви влітку захочете випити зайву плящину пива – задумайтесь, чи не станете ви улюбленою їжею для комарів на той вечір.
Читайте також: Учені спростували популярний міф про секс і спорт
-
20:22Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь
-
19:55Серіал Зоя – кількість серій: чи буде продовження драми СТБ
-
19:44В Японії показали факел Олімпіади з відходів: відеофакт
-
19:20Настю Каменських висміяли за фото у бур'янах
-
19:12Жизель Бундхен знялась в розкішній фотосесії для глянцю
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:52У продажу з'явився бюджетний смартфон Leagoo M13
-
18:43Названо найпопулярніші імена в королівській сім'ї за 200 років
-
18:30Гороскоп на 22 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:20Названо найгірший фільм всесвіту Гаррі Поттера
-
18:12Британець перезапустив проект 135000-сильного авто для рекорду швидкості
-
17:51Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію
-
17:32З'явилася інформація про Mi Band 4: одна з версій отримає NFC
-
17:13У Києві відкрили пам'ятник першому комп'ютеру: фотофакт
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:51Тіна Кароль показала апетитні форми у новій фотосесії
-
16:33Мережа у захваті від фігури Джей Ло
-
16:13Як правильно чистити зуби: поради експертів
-
15:52Представлено HONOR 10i: потрійна камера, пристойне залізо та NFC
-
15:305 нових книг, які ви прочитаєте на одному подиху
-
15:13Медики пояснили, як сніданок впливає на схуднення
-
15:00Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ
-
14:48Чому одразу після купівлі смартфона варто скинути налаштування до заводських
-
14:3580 сантиметрів! З'явилися фото, як виглядає бюлетень на вибори 2019
-
14:22Всесвітньо відома топ-модель змінила стать: як вона виглядає зараз
-
20:22Кумедне дослідження: чи п'яніють комарі, якщо у крові є алкоголь
-
17:51Відпочинок весною: чому варто поїхати в Італію
-
15:00Слово дня: ДЖЕРЕҐЕЛЯ
-
13:00Ігри з дитинства: як розважалися у 90-ті
-
11:37Коли на дорогах України запрацює відеофіксація порушень ПДР
-
10:15Время и Стекло – Дим: вийшла перша українська пісня популярного гурту
-
08:20Відомий бренд використав кумедні меми в новій лінії одягу
- 20 березня
-
22:23Учені спростували популярний міф про секс і спорт
-
20:11Твій настрій за тиждень до виборів: реакція Супрун на появу Ляшка стала мемом
-
19:00Назад у минуле: який фільм був найпопулярнішим у рік твого народження
-
18:20Гороскоп на 21 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:30Кліп на пісню KAZKA – Плакала про аварійну дорогу Львівщини підкорює мережу
-
14:18Тамагочі та фантики: дитячі іграшки з 90-х
-
12:00Політичний гороскоп: ким є кандидати в президенти за знаком Зодіаку
-
10:00Жити і кайфувати: Julik поділився рецептом справжнього щастя
-
07:31Найнадійніші кросовери у світі: свіжий рейтинг
- 19 березня
-
21:26Шевченко з Червоної книги: нові малюнки автора Квантового стрибка
-
19:21Моделі 90-х: як змінилася сексуальна німкеня Хайді Клум (18+)
-
18:15Гороскоп на 20 березня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00Вибори 2019: новий рейтинг кандидатів в президенти України
-
14:0015 речей з 90-х, які викличуть у вас приємну ностальгію за дитинством
-
12:00Анекдоти про кумів: веселі українські жарти про чоловічу дружбу
-
10:00ТЕСТ: Яке послання залишила тобі Ліна Костенко у своїх віршах?
-
07:31Головні поради для економії при купівлі авто
- 18 березня
-
23:20У цьому віці заняття спортом приносять найбільше користі