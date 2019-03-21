Ось чому старшим людям потрібно їсти арахіс щодня

Дослідження, проведене у Китаї, показало, що вживання арахісу може бути дуже корисним для людей у ​​віці від 55 років і старше. З'ясувалося, що цей горіх захищає мозок зістареного організму від руйнування та навіть підвищує деякі когнітивні функції.

Дослідницький проект UniSA охопив дані 4822 дорослих китайців віком від 55 років. Цей масив відомостей охоплював інформацію дев'яти досліджень, проведених за 22 роки. Вчені встановили, що 17% від загального числа учасників регулярно вживали арахіс (в Китаї цей горіх популярний).

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Порівнявши медичні карти любителів арахісу з анамнезом тих, хто майже не вживав його, дослідники виявили: горіх приносить явну користь зістареному мозку, гальмуючи його старіння. Вони підрахували, що поїдання 10 грамів арахісу на день (дві чайних ложки) сприяє поліпшенню параметрів психічних функцій, пам'яті і мислення.

Потрібно їсти бодай 10 грамів арахісу на добу

У людей, які регулярно вживали арахіс, показники когнітивної функції були на 60% кращими в порівнянні з тими, хто зовсім не їв горіхи, – констатували фахівці.

На думку вчених, користь арахісу для мозку обумовлена ​​його специфічною протизапальною й антиоксидантною дією. Вони відзначили, що саме запалення, що розвивається в організмі, відіграє одну з визначальних ролей у процесі старіння.

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