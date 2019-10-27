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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Чому водійське крісло опускають якнайнижче: 3 головні причини від кермувальників

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Чому водійське крісло опускають якнайнижче: 3 головні причини від кермувальників - фото 1

Серед автомобілістів є чимало прихильників як максимально високої посадки за кермом, так і любителів вести машиною, ледь виглядаючи з-за краю капота. У чому сенс, на думку водіїв, опускати крісло якомога нижче. Але чи варто це робити?

У кожного автолюбителя з часом виробляється власна посадка, при якій найзручніше кермувати машиною. Комусь до вподоби сидіти високо і спостерігати за ситуацією навколо авто, а дехто любить вести машину, сидячи "ледь не на асфальті". І ось які аргументи наводять прихильники останнього варіанту посадки.

І ще: Що робити, якщо потіють вікна в машині?

#1
Частина водіїв впевнені, що висока посадка дуже погано впливає на хребет. Оскільки в процесі їзди тіло нібито потихеньку зісковзує вниз, провокуючи всілякі викривлення, защемлення нервів та інші неприємності. Наслідком цього стають підвищена втома водія, болі в спині та інше.

Щоб не втомлюватися за кермом, особливо в далекій дорозі, слід намагатися прийняти там напів-лежаче положення. І ну і що, що при цьому страждає можливість контролю за кутами капота: треба вміти відчувати габарити свого авто, – вважають прихильники подібного стилю посадки.

Чому водійське крісло опускають якнайнижче: 3 головні причини від кермувальників - фото 364109

#2
Наступний аргумент, любителів низької посадки – пілоти гоночних болідів сидять за кермом низько, керуючи машиною практично в лежачому положенні. На цій підставі робиться висновок, що і для повсякденної їзди така посадка – ідеальна з точки зору ергономіки. Хоча насправді лежача поза водія швидкісної машини – не більше, ніж наслідок боротьби конструкторів за обтічність, прагнення зробити її якомога нижчою.

#3
Ще один "цікавий" аргумент на користь "приниженого" положення тіла водія за кермом – безпека. Дехто, наприклад, стверджують, що чим вище сидіння водія, тим сильніше салонне дзеркало перекриває йому огляд вправо. Через що можна, наприклад, не помітити пішохода або машину – перешкоду справа.

А дехто навіть домовляється до того, що в разі лобового ДТП лежаче положення водія може врятувати його грудну клітку від зустрічі з рульовим колесом. Це твердження частково справедливе лише для зовсім вже немолодих авто, де відсутня водійська подушка безпеки і погано працює натягувач ременя безпеки.

Наголошуємо, що для водіїв сучасних машин очевидних потреб керувати авто, розташовуючись якнайнижче практично не існує.

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