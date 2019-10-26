Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Що робити, якщо потіють вікна в машині?

  • 67
Лайфхаки для водіїв - фото 1
Лайфхаки для водіїв / whichcar

Запітнілі вікна дуже небезпечні. Якщо у вашій машині потіє скло, ви маєте якнайшвидше усунути цю проблему.

Основна причина запотівання скла в машині – це волога. Багато хто помилково вважає, що вікна можуть пітніти тільки тоді, коли на вулиці йде дощ. Насправді в будь-якому автомобілі й в суху теплу погоду вікна можуть повністю покритися вологою, що ускладнить огляд водієві.

І ще: Як зробити "антидощ" для машини своїми руками: корисний лайфхак для водіїв

Замініть салонний повітряний фільтр

Зіткнувшись з сильним запотіванням вікон, багато водіїв в основному, не можуть знайти причину, через що таке відбувається, навіть не підозрюючи, що все набагато простіше, ніж здається. Необхідно просто замінити старий салонний фільтр в автомобілі на новий і все. Річ у тому, що найчастіша причина запотівання скла, це брудний повітряний салонний фільтр. Як правило, його треба міняти кожні 15,000-20,000 кілометрів.

Салонний фільтр - фото 363927
Салонний фільтр

Правильно налаштуйте вентиляцію та опалення салону

Якщо у вашій машині занадто швидко запотівають вікна, то є ймовірність, що ви неправильно налаштували систему вентиляції та систему обігріву салону. Якщо вологість повітря дуже велика і скло потіє дуже швидко, то необхідно включити обдування на найбільшу швидкість, направивши потоки повітря на лобове скло. Радимо вам перекрити центральні отвори, щоб швидше вивести вологу з машини.

Вентиляція салону - фото 363928
Вентиляція салону

Використовуйте звичайні губки і серветки

На жаль, повітряна система і кондиціонер не завжди можуть допомогти вам зробити так, щоб вікна були максимально прозорими. Річ у тому, що дуже часто волога, що зібралася на склі, залишає сліди і розводи, які ускладнюють огляд через скло автомашини і тим самим напружують наш зір. Не забувайте користуватися звичайними серветками або губками для машини.

Губки для авто - фото 363929
Губки для авто

Це корисно: Не працюють склопідіймачі в авто: що варто зробити

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Моделі 90-х: як змінилася ефектна естонка Кармен Касс (18+)
  • 22 жовтня, 16:41
  • 1652
Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
  • 23 жовтня, 18:10
  • 671
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1845623
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології