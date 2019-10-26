Що робити, якщо потіють вікна в машині?

Запітнілі вікна дуже небезпечні. Якщо у вашій машині потіє скло, ви маєте якнайшвидше усунути цю проблему.

Основна причина запотівання скла в машині – це волога. Багато хто помилково вважає, що вікна можуть пітніти тільки тоді, коли на вулиці йде дощ. Насправді в будь-якому автомобілі й в суху теплу погоду вікна можуть повністю покритися вологою, що ускладнить огляд водієві.

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Замініть салонний повітряний фільтр

Зіткнувшись з сильним запотіванням вікон, багато водіїв в основному, не можуть знайти причину, через що таке відбувається, навіть не підозрюючи, що все набагато простіше, ніж здається. Необхідно просто замінити старий салонний фільтр в автомобілі на новий і все. Річ у тому, що найчастіша причина запотівання скла, це брудний повітряний салонний фільтр. Як правило, його треба міняти кожні 15,000-20,000 кілометрів.

Салонний фільтр

Правильно налаштуйте вентиляцію та опалення салону

Якщо у вашій машині занадто швидко запотівають вікна, то є ймовірність, що ви неправильно налаштували систему вентиляції та систему обігріву салону. Якщо вологість повітря дуже велика і скло потіє дуже швидко, то необхідно включити обдування на найбільшу швидкість, направивши потоки повітря на лобове скло. Радимо вам перекрити центральні отвори, щоб швидше вивести вологу з машини.

Вентиляція салону

Використовуйте звичайні губки і серветки

На жаль, повітряна система і кондиціонер не завжди можуть допомогти вам зробити так, щоб вікна були максимально прозорими. Річ у тому, що дуже часто волога, що зібралася на склі, залишає сліди і розводи, які ускладнюють огляд через скло автомашини і тим самим напружують наш зір. Не забувайте користуватися звичайними серветками або губками для машини.

Губки для авто

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