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Не працюють склопідіймачі в авто: що варто зробити
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Що робити, якщо не працює автомобільний склопідіймач і з яких причин ці компоненти ламаються, – читайте нижче.
Перед тим, як зняти склопідіймач, розбирати і ремонтувати його у своєму авто, давайте розберемося в основних причинах. Якщо не працюють задні склопідіймачі або передні, причина може мати як електричний, так і механічний характер.
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Збої в електриці
В першу чергу, якщо перестав працювати склопідіймач, необхідно провести діагностику запобіжного елемента, що відповідає за функціональність системи. Якщо ви зрозумієте, що не працює склопідіймач через запобіжник, то його потрібно просто замінити. Але якщо запобіжник робочий, то треба буде заміряти напругу на клемах електромотора. Таке завдання можна здійснити за допомогою звичайної лампи на 12 вольтів або використовуючи тестер.
Механічні дефекти механізму
Якщо після вимірювання напруги ви зрозумієте, що струм в системі є, але при цьому не опускається або в принципі не працює склопідіймач, найімовірніше, проблема механічна. Як правило, в такому випадку пристрою щось заважає, тому доведеться розбирати двері і шукати причину. Значно рідше причина криється у неробочому електродвигуні.
Як підняти скло, якщо зламався склопідіймач:
- Придбати ремкомплект склопідіймача і відремонтувати пристрій, після чого повноцінно користуватися системою;
- Спробувати взяти руками скло з двох сторін і потягнути його нагору. Якщо скло падає після підняття, то доведеться розбирати двері і підставляти під нього опору відповідного розміру;
- Якщо руками підняти скло не виходить, можна взяти риболовецький гачок на волосіні і опустити його в карту двері. Вам варто спробувати підчепити скло і підняти його.
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