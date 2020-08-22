Чому виникає хронічна втома і як її побороти

Хронічна втома – це дуже серйозно, тому не варто ігнорувати такий стан. Тому науковці розповіли, що робити в таких ситуаціях та які можуть бути неочевидні причини втоми.

Учені з Гарвардського університету визначили кілька факторів, через які може з'являтись постійний брак енергії та поганий настрій. За словами експертів, хронічна втома має і доволі неочевидні причини.

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Серед них опинилась саме недостатня кількість активності, адже через малорухливих спосіб життя в організмі не виробляється вдосталь речовини під назвою аденозинтрифосфат. Саме вона допомагає клітинам отримувати енергію. Тому фахівці рекомендують виділяти на фізичні навантаження хоча б 30 хвилин на день, щоб отримати позитивний ефект.

Звісно ж, це не єдиний фактор, адже постійний стрес та брак якісного сну також може призвести до хронічної втоми. В таких випадках варто дотримувати простих правил у спальні: лягати та прокидати в певний час, не користуватись технікою перед сном та відпочивати у повній тиші. Що ж до стресу, то на допомогу можуть прийти дихальні практики та медитація.

Також науковці радять не ігнорувати і свій стиль харчування, адже зловживання солодощами, переїдання та любов до солодких газованих напоїв позначається не лише на фігурі. Через різкі стрибки цукру в крові людина починає відчувати втому і відсутність бажання робити будь-що. Тому варто звертати увагу в раціоні на овочі, фрукти, білки та цільнозернові продукти.

Дослідники називають ще однією причиною втоми і соціальну ізоляцію, яка є необхідною в умовах пандемії коронавірусу. Часто через відсутність зустрічей та спілкування з людьми може виникати апатія і навіть депресія. В таких випадках не варто відмовлятись від інших способів спілкування, адже відеодзвінки ніхто не скасовував.

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