Три міфи про правильне харчування, у які досі вірять

Здоровий спосіб життя також оповитий недостовірною інформацією, тому важливо не плутати факти з вигадками. Британський учений визначив найпопулярніші міфи про правильне харчування, які досі приймають за правду.

Учений-генетик Тім Спектор з Великобританії розвінчав поширені теорії про здорове харчування, якими досі маніпулюють у суспільстві.

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На першому місці опинилась думка, що не можна пропускати сніданок. Насправді ж, ця трапеза не є важливішою за обід чи вечерю. За словами Спектора, організму корисне голодування у понад 12 годин. Тобто не пізня вечеря, якісний нічний сон та кілька "голодних" годин ранку дозволяють спокійно позбутись зайвих кілограмів та урівноважити інсулін.

Другий популярний міф – особлива користь риби. Учений переконаний, що властивості рибних страв перебільшені, адже вплив омега-3 на людський мозок досі не до кінця вивчений.

Ще один міф – шкода солі, яку часто називають "білою смертю". Але дослідник пояснює, що у здоровий людей самопочуття не змінюється від збільшення чи зменшення кількості солі у раціоні.

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