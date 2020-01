Чому вигідно бути невисоким: кумедні комікси

Люди часто мають комплекси та проблеми через свій ріст, але ця невисока художниця знайшла чимало переваг своєї "компактності". Зацініть!

Знайомтесь, ілюстраторка Бріса, яка веде Three Under the Rain, у якому робить кумедні ілюстрації зі свого життя. Зважаючи на те, що її ріст 152 см, то і тему людей з маленьким ростом вона теж висвітлює. Так виник проєкт "Переваги бути невисоким", і він змушує усміхатись всіх.

Бріса зізнається, що не мала на меті показати, що бути невеликого росту - це погано чи добре. Вона просто поділилась своїми думками щодо плюсів такої ситуацію.

