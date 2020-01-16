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Чому вигідно бути невисоким: кумедні комікси

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Чому круто бути невисоким - фото 1
Чому круто бути невисоким / instagram.com/threeundertherain

Люди часто мають комплекси та проблеми через свій ріст, але ця невисока художниця знайшла чимало переваг своєї "компактності". Зацініть!

Знайомтесь, ілюстраторка Бріса, яка веде Three Under the Rain, у якому робить кумедні ілюстрації зі свого життя. Зважаючи на те, що її ріст 152 см, то і тему людей з маленьким ростом вона теж висвітлює. Так виник проєкт "Переваги бути невисоким", і він змушує усміхатись всіх.

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Бріса зізнається, що не мала на меті показати, що бути невеликого росту - це погано чи добре. Вона просто поділилась своїми думками щодо плюсів такої ситуацію.

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Чому вигідно бути невисоким: кумедні комікси - фото 380056

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Чому вигідно бути невисоким: кумедні комікси - фото 380062

Чому вигідно бути невисоким: кумедні комікси - фото 380063

Чому вигідно бути невисоким: кумедні комікси - фото 380064

Чому вигідно бути невисоким: кумедні комікси - фото 380065

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Джерело всіх фото: threeundertherain.com

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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