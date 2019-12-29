Японський художник перетворює епічні моменти з Тома і Джеррі у фігурки

Кіт із популярного мультфільму "Том і Джеррі" після чергової жорстокої сцени раз у раз набував неприродні форми. І це надихнуло японця на серію мініскульптур.

"Том і Джеррі" – серія короткометражних мультфільмів з дуже багатою історією, що тягнеться з 1940 року. Знамените протистояння кота і миші популярне в соцмережах і зараз, але, в основному, у вигляді добірок смішних моментів і незвичайної для дитячого мультфільму жорстокості.

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За десятиліття, що "Том і Джеррі" був в ефірі, персонажі вибухали та отримували по голові важкими предметами. І Том, і Джеррі навіть вмирали по кілька разів.

Ще одна особливість мультфільму – сцени, де Том приймає форму предмета, за допомогою якого йому завдали чергове каліцтво. Якщо це праска, то голова кота приймає форму праски, якщо на нього впали двері, то він перетворюється в "млинець", а в одній серії він став кеглями для боулінгу – звичайно, щоб потім їх збили кулею.

Ці уривки надихнули японського художника Taku Inoue на створення серії фігурок за мотивами подібних моментів з мультфільму:

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