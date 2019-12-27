Справжня психоделія: як виглядають різдвяні листівки від Сальвадора Далі

У 1960 році компанія Hallmark вирішила урізноманітнити оформлення своїх різдвяних листівок і запросила до співпраці 50 художників різних напрямків. Серед них був і епатажний Сальвадор Далі.

За 10 ілюстрацій Далі попросив у компанії 15 тисяч доларів одним платежем. Головною його умовою стала повна свобода творчості – без дедлайнів і втручань у роботу.

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Представники Hallmark погодилися, і це стало їхньою головною помилкою: з усіх готових робіт компанія наважилася взяти тільки дві. Решту ж ілюстрації у Hallmark вважали занадто "новаторськими" для Різдва. На щастя, неопубліковані ілюстрації все ж збереглися до наших днів. Їх ми й пропонуємо переглянути.

Надрукували лише ці ілюстрації:

А ці так і залишилися у шухляді:

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