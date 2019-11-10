Чому ви не висипаєтесь: 5 простих причин

Сонливість і втома протягом дня можуть наздогнати не тільки тих, хто об'єктивно спить менше, ніж передбачалося. Якщо ви спите по сім-девять годин, лягайте до одинадцятої вечора, і все одно вас не покидає відчуття нестачі сну, на це є 5 пояснень.

Отже, що може стати причиною того, що ви не висипаєтесь?

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1. Надлишок кофеїну. Щоб кофеїн негативно впливає на сон, не обов'язково пити каву на ніч. Якщо кава, кола або міцний чай – ваш основний напій протягом дня, то нервова система може і не заспокоїться до ночі. Від цього сон стає переривчастим, неглибоким, і на ранок ви відчуваєте "розбитість".

Кофеїн міститься не лише в каві

2. Матрац. Можливо, ваш матрац перестав виконувати свою функцію (термін служби – не більше 10 років), або й зовсім з самого початку не підходив. Замість того щоб спокійно спати, ви постійно крутитеся, що зайняти найбільш зручне положення (навіть уві сні).

3. Гіподинамія. Проблеми зі сном часто бувають у людей, які більшу частину дня проводять в положенні сидячи. У поєднанні зі стресом (який час від часу трапляється на будь-якій роботі), це призводить до порушення роботи центральної нервової системи, адже гормони стресу "не утилізується". Рішення – щонайменше 20 хвилин фізичних навантажень на день (спортзал, пробіжка або інтенсивна ходьба до метро замість маршрутки).

Сидяча робота впливає на ваш сон

4. Випромінювання екранів гаджетів. Якщо вже в ліжку ви гортаєте стрічки соцмереж, переглядаєте новини та переписуєтесь в месенджерах, це заважає виробленню гормону мелатоніну. Нагадаємо, що він виробляється тільки в темряві. Навіть заснувши, при нестачі мелатоніну сон не буде повноцінним.

5. Зловживання алкоголем. Келих вина за вечерею? Це може стати проблемою. Дослідження показують, що при частому споживанні навіть легкого алкоголю у невеликих кількостях, люди часто прокидаються в другій половині ночі. Якщо ви прокидаєтеся о 3 годині ночі і довго крутитесь, перш ніж знову заснути, справа може бути в алкоголі.

Алкоголь перед сном – погана ідея

Тепер ви знаєте, що може негативно впливати на ваш сон. Спробуйте дещо змінити свої щоденні звички і ви зауважите, що відпочинок вночі нарешті приносите вам максимум користі!

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