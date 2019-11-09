Більше плюсів, ніж вважалося: науковці стали на захист кави

Кава корисна, якщо нею не зловживати

Найважливіша річ, яку ми дізналися про каву за останні 20 років, це те, що в ній дуже мало недоліків. Так вважає автор нового дослідження Едвард Джованнуччі, професор епідеміології та харчування зі Школи громадської охорони здоров'я імені Чана Гарвардського університету.

Принаймні, існує безліч доказів того, що пити каву корисно. А переваги кави обумовлені перш за все наявністю в ній протизапальних компонентів й антиоксидантів.

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Дослідження свідчить, що кава знижує ризик виникнення багатьох захворювань, у тому числі кількох форм раку. У цілому, люди можуть безпечно споживати до 400 мг кофеїну на день, тобто від двох до чотирьох середніх чашок напою.

Однак, є й ті, кому каву пити не слід!

Деякі люди скаржаться на те, що надмірне споживання кави подразнює шлунок, викликає занепокоєння, тривогу, порушує сон і збільшує частоту серцебиття. Три або більше чашок на день викликають мігрень у тих, хто до неї схильний.

Обмежувати споживання кави слід вагітним жінкам, а також людям, схильним до остеопорозу. Пити каву в розумних дозах потрібно і тим, хто приймає антибіотики й антидепресанти.

Професор Едвард Джованнуччі оцінює результати поточних досліджень як надійні. Однак вважає, що вивчення впливу кави на людський організм необхідно продовжити.

Чим же корисна кава для вас?

Кава знижує ризик виникнення раку ендометрія, каменів у жовчному міхурі, неалкогольної жирової хвороби печінки, фіброзу, цирозу та раку печінки, раку порожнини рота, а також діабету 2 типу.

Кава знижує ризик виникнення колоректального раку, ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, інсульту, меланоми, раку шкіри, хвороби Паркінсона та респіраторних захворювань.

Кава підвищує пильність, концентрацію уваги, заряджає енергією і покращує настрій.

Кава знижує ризик вікового порушення когнітивних функцій, виникнення хвороби Альцгеймера, раку молочної, підшлункової, передміхурової залози.

Кава збільшує різноманітність здорових бактерій у кишківнику та перешкоджає збільшенню ваги.

Утім, ми нагадуємо, що цей напій корисний лише за умови, якщо ним не зловживати. Випивати понад 4 чашки кави на день – кепська ідея. Натомість, зарядити енергією вас можуть справжні хіти на Радіо МАКСИМУМ!

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