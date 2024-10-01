На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Чому учені запускають місію для створення штучних сонячних затемнень: розповідаємо деталі
-
- 27
Європейське космічне агентство (ESA) запустить космічний корабель Proba-3 через кілька тижнів у рамках місії, що включатиме політ пари супутників у тісній формі навколо Землі.
Європейські вчені готуються запустити космічну місію, яку розробили, щоб створювати штучні повні сонячні затемнення. Про це пише The Guardian.
Варто знати: Наступний новий iPhone від Apple дебютує навесні: чого очікувати
Пари супутників буде зʼєднана лазерами та датчиками світла. Один зонд блокуватиме Сонце, яке видно з іншого корабля. Так створюватимуть ефект сонячних затемнень до шести годин.
Такі дослідження допоможуть вивчати Сонце. Зокрема, його вплив на збої в лініях електропередачі, супутниках GPS та інших технологіях. Місія також стане орієнтиром для інших космічних польотів, які можуть трансформувати дослідження гравітаційних хвиль, екзопланет і чорних дір.
Цю космічну місію планували понад десять років. За цей час було розроблено серію датчиків, які щільно утримуватимуть два супутники. Вони будуть розташовані 144 метрів одне від одного, з точністю менше ніж міліметр, коли вони облітатимуть Землю на відстані. Ці два супутники діятимуть, фактично, як єдина обсерваторія.
Це надзвичайно багатообіцяюча технологія, – сказав фізик із сонячної енергії Франциско Дієго з Університетського коледжу Лондона. – Це також дуже складно технічно. Зробити це правильно буде непросто, але це буде дуже корисно.
Зазначимо, що у природі повні сонячні затемнення відбуваються орієнтовно кожні 2 роки та тривають недостатньо довго, щоб учені могли їх повністю дослідити. Під час декількох годинних штучно створених затемнень учені зможуть вивчати внутрішню корону Сонця. Вона цікавить дослідників через те, що її температура в рази більша, ніж на сонячній поверхні. Пояснивши це явище, вчені хочуть зрозуміти, як Сонце впливає на космічну погоду.
До слова: Нова пошта оновила тарифи: тепер відправити посилку значно дорожче
- 26 жовтня
-
21:23Слово – наш духовний скарб: привітання з Днем української писемності та мови
-
20:25В Україні запустять нову програму "єПідтримки": тисяча для кожного українця
-
19:25Український баскетболіст Олексій Лень встановив національний рекорд
-
18:22Перехід на зимовий час – усі плюси і мінуси переведення годинника
-
17:25O.Torvald презентував кліп "Хейту На Зло", в якому знялись Олександр Терен та Повар Даніл
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
16:25Приклеєний скотчем банан: відомий експонат виставили на аукціон
-
15:22Переведення годинника в жовтні 2024 – як полегшити перехід на зимовий час
-
14:25На станцію "Академік Вернадський" завітали рідкісні пінгвіни Аделі
-
13:25Київстар та Unbroken об'єднують зусилля у новому спецвипуску Reporters
-
12:25Український композитор й музикант Роман Григорів зіграв в Оксфорді на російській ракеті
-
11:20Бойовий медик "Віцик" показав, як врятував пораненого орла
-
10:25"Мені казали": Наталя Могилевська заспівала про те, як зберегти справжні почуття
-
09:23Магнітні бурі у листопаді 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
08:22Коли переводять годинник на зимовий час 2024 в Україні – дата переходу
- 25 жовтня
-
20:30Netflix випускає мобільну гру-головоломку в слова
-
19:30Культовий роман Стівена Кінга "Керрі" перетворять на серіал
-
18:27Підкаже, як фотографуватись: Надя Дорофєєва стала обличчям Монобанку
-
17:30В Україні пройшов радіодиктант національної єдності: реакція мережі
-
16:35Німецька піцерія додавала в їжу важкі наркотики, щоб збільшити продажі
-
15:35Ярослава Магучіх офіційно стала світовою рекордсменкою зі стрибків у висоту
-
14:30Слухайте та насолоджуйтесь: Chico & Qatoshi презентували новий трек "Тайною"
-
13:25Накриваємо стіл на Хелловін: ТОП-10 варіантів простих та смачних закусок
-
12:30Внутрішня свобода: розповідаємо, як жити по-справжньому вільно
- 26 жовтня
-
17:25O.Torvald презентував кліп "Хейту На Зло", в якому знялись Олександр Терен та Повар Даніл
-
13:25Київстар та Unbroken об'єднують зусилля у новому спецвипуску Reporters
-
09:23Магнітні бурі у листопаді 2024 – календар, коли небезпечні дати в Україні
- 25 жовтня
-
17:30В Україні пройшов радіодиктант національної єдності: реакція мережі
-
13:25Накриваємо стіл на Хелловін: ТОП-10 варіантів простих та смачних закусок
-
09:22Місячний календар стрижок на листопад 2024 – дні, коли стригти волосся
- 24 жовтня
-
17:25Всесвітній день шампанського: корисні поради, як обрати хороше шампанське
-
13:30Як підготуватись до Радіодиктанту: поради, які допоможуть написати його без помилок
-
09:23День ангела у листопаді 2024 – календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 жовтня
-
17:24Станьте справжнім гуру нетворкінгу після прочитання цих п'яти книжок
-
13:30Маленькі чортенята: обираємо костюми для дітей на Хелловін-2024
-
09:23Церковний календар на листопад 2024 року – православний і греко-католицький
- 22 жовтня
-
17:28Підіймаємо настрій під час осінньої хандри: підбірка мемів про Хелловін
-
13:13Світлана Тарабарова запрем'єрила пісню про віру в себе "Pure and Beautiful"
-
09:23Гороскоп на листопад 2024 – прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
- 21 жовтня
-
17:25Вийшов вініл від лейбла Shukai Records із добіркою української музики 20 століття
-
13:40Monobank запустив власний маркетплейс Market by Mono: як він працює
-
09:30Віктор Винник і МЕРІ презентують трек "Мелодії та ритми спальних районів"
- 20 жовтня
-
18:244 ідеальні фільми на вечір з осіннім настроєм
-
13:19Як провести неділю, щоб відпочити на всі 100 відсотків
-
09:20Український гурт ТНМК презентував неймовірний трек "Бачиш"
- 19 жовтня
-
17:25Підбірка варіантів манікюру на Хелловін 2024: обирайте найкращий дизайн
-
13:25У новому кліпі "Зима в пустелі" Lida Lee подивилась в очі своєму страху
-
09:25Готуємось до вечірки Хелловіну: ТОП-10 найкращих конкурсів для компанії
- 18 жовтня
-
17:25Ворожіння на Хелловін: магічні ритуали та обряди