Чому учені запускають місію для створення штучних сонячних затемнень: розповідаємо деталі

Європейське космічне агентство (ESA) запустить космічний корабель Proba-3 через кілька тижнів у рамках місії, що включатиме політ пари супутників у тісній формі навколо Землі.

Європейські вчені готуються запустити космічну місію, яку розробили, щоб створювати штучні повні сонячні затемнення. Про це пише The Guardian.

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Пари супутників буде зʼєднана лазерами та датчиками світла. Один зонд блокуватиме Сонце, яке видно з іншого корабля. Так створюватимуть ефект сонячних затемнень до шести годин.

Такі дослідження допоможуть вивчати Сонце. Зокрема, його вплив на збої в лініях електропередачі, супутниках GPS та інших технологіях. Місія також стане орієнтиром для інших космічних польотів, які можуть трансформувати дослідження гравітаційних хвиль, екзопланет і чорних дір.

Створення штучних сонячних затемнень / ESA

Цю космічну місію планували понад десять років. За цей час було розроблено серію датчиків, які щільно утримуватимуть два супутники. Вони будуть розташовані 144 метрів одне від одного, з точністю менше ніж міліметр, коли вони облітатимуть Землю на відстані. Ці два супутники діятимуть, фактично, як єдина обсерваторія.

Це надзвичайно багатообіцяюча технологія, – сказав фізик із сонячної енергії Франциско Дієго з Університетського коледжу Лондона. – Це також дуже складно технічно. Зробити це правильно буде непросто, але це буде дуже корисно.

Зазначимо, що у природі повні сонячні затемнення відбуваються орієнтовно кожні 2 роки та тривають недостатньо довго, щоб учені могли їх повністю дослідити. Під час декількох годинних штучно створених затемнень учені зможуть вивчати внутрішню корону Сонця. Вона цікавить дослідників через те, що її температура в рази більша, ніж на сонячній поверхні. Пояснивши це явище, вчені хочуть зрозуміти, як Сонце впливає на космічну погоду.

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