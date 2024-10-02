Наступний новий iPhone від Apple дебютує навесні: чого очікувати

Бюджетний iPhone SE від Apple готується до капітального оновлення. Очікується, що модель четвертого покоління вийде на ринок навесні 2025 року.

Майбутня модель суттєво відрізнятиметься від своїх попередників. Вона перейме кілька функцій від iPhone вищого класу, зберігаючи при цьому свою позицію найдоступнішої нової моделі в лінійці Apple, пише MacRumors.

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Згідно з останніми повідомленнями, iPhone SE 4 матиме дизайн, що нагадує iPhone 14, з більшим 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм. Це значне збільшення порівняно з 4,7-дюймовим РК-екраном поточної моделі і виводить лінійку SE на рівень флагманських пристроїв Apple з точки зору технології дисплеїв.

Перехід на OLED-дисплеї є частиною ширшої стратегії Apple щодо поступової відмови від LCD-дисплеїв у лінійці iPhone. Ця зміна вплине на давніх постачальників, таких як Japan Display та Sharp, які в основному постачали LCD-панелі для попередніх моделей SE.

З точки зору продуктивності, iPhone SE 4, за чутками, буде оснащений чіпом A18, який дебютував у серії iPhone 16 минулого місяця. Очікується, що пристрій також перейде з Touch ID на Face ID, що ознаменує кінець шляху для фізичної кнопки "Додому" в iPhone.

Інші помітні оновлення включають:

Порт USB-C, який замінить роз'єм Lightning.

Кнопка дії, функція, представлена в iPhone 15 Pro.

Модем 5G, розроблений Apple.

48-мегапіксельна задня камера, порівняно з нинішньою 12-мегапіксельною.

8 ГБ оперативної пам'яті, що вдвічі більше, ніж у поточної моделі (4 ГБ).



Очікується, що новинка отримає OLED-дисплей / Фото з відкритих джерел

Збільшення обсягу оперативної пам'яті особливо важливо, оскільки це дозволить iPhone SE 4 підтримувати Apple Intelligence, набір функцій штучного інтелекту компанії, які, як очікується, почнуть впроваджуватися з виходом iOS 18.1 в кінці цього місяця. Це зробить SE 4 найдоступнішим iPhone, здатним працювати з цими передовими функціями штучного інтелекту (чого не можуть зробити торішні стандартні моделі iPhone 15).

Попри ці суттєві оновлення, очікується, що Apple збереже позицію iPhone SE як бюджетного варіанту. Марк Гурман з Bloomberg припускає, що пристрій, швидше за все, коштуватиме від $400 до $500, як і попередні моделі.

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Що стосується термінів, то кілька джерел, включаючи Гурмана та аналітика Мінг-Чі Куо, вказують на реліз навесні 2025 року. Враховуючи, що всі попередні моделі iPhone SE були анонсовані в березні, запуск у березні 2025 року видається дуже ймовірним. Як повідомляється, постачальники Apple готуються розпочати масове виробництво в жовтні цього року, що створює передумови для випуску на початку 2025 року.