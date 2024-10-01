Нова пошта оновила тарифи: тепер відправити посилку значно дорожче

З 1 жовтня компанія "Нова пошта" оновлює тарифи на доставку документів, посилок і вантажів.

Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

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У середньому ціни підвищують на 10 гривень, залежно від розміру посилки. Але деякі платежі скасували (наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок).

За час повномасштабної війни зросли ціни на електроенергію й паливо, а це суттєва частка у собівартості послуг, пояснює команда "Нової пошти". За їхніми словами, тарифи оновлюють, щоб покращувати якість послуг і впроваджувати нові технології, – пояснюють на сайті компанії.

Що буде безкоштовним?

Повернення посилки продавцю, якщо товар не підійшов.

Переадресація посилки по Україні, доки вона не приїхала в точку отримання.

Переадресація по місту, навіть якщо посилка вже прибула у місце отримання.

Паковання у пакети компанії (0,5, 1, 2 й 4 кілограми) і конверти для документів.

Скільки тепер коштує відправити посилку?

Документи – 65 гривень. У вартість входить картонний конверт.

Посилки до 30 кілограмів можуть запакувати безкоштовно у пакет. Під час відправлення через поштомат фіксована вартість паковання – 15 гривень.

Доставка по місту:

До двох кілограмів – 60 гривень;

До 10 кілограмів – 90 гривень;

До 30 кілограмів – 140 гривень.

Доставка по Україні:

До двох кілограмів – 80 гривень;

До 10 кілограмів – 110 гривень;

До 30 кілограмів – 160 гривень.

Вантажі понад 30кг:

Між відділеннями по місту – 0,5 гривень за кожен кілограм;

Між відділеннями по Україні – одна гривня за кожен кілограм.

Повна тарифна сітка доступна за посиланням.

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