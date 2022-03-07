Як прийняти те, що життя змінилось назавжди

Як психічно втриматись під час війни

Коли рахуєш дні війни і не пам'ятаєш, який сьогодні день тижня і місяця, настає розуміння, що життя вже не стане таким, як раніше. Тому психологи розповіли, як навчитись не просто існувати у новій реальності.

24 лютого перші вибухи пролунали по всій країні, коли стало відомо, що російські окупанти увірвались в Україну. Відтоді мирне життя, всі мрії та плани змінились на страх невизначеності. Тому дуже важливо зараз пройти складний процес прийняття ситуації та адаптуватись до нового життя, пояснює експерти з Психологічної підтримки.

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Як прийняти те, що життя змінилось назавжди

Є популярна теорія про стадії прийняття життєвих змін та втрат, яку створила американська психологиня Елізабет Кюблер Росс. Вважається, що є заперечення, злість, торг, депресія та прийняття. Варто відзначити, що всі стадії можуть проходити водночас і чергуватись.

Прийняття змін – це передусім відсутність психологічного опору ситуації. Перша думка, яка вочевидь накрила багатьох “Я не можу в це повірити!”. Проте, чим довше опиратися реальності, тим складніше перейти до адаптації та стати корисним, – зазначають у повідомленні.

Тим часом заперечення та заціпеніння є цілком нормальною захисною реакцією. У цьому стані можна стати забудькуватим та малопродуктивним.

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Що робити на стадіях прийняття, заперечення та заціпеніння:

Відновити щоденну рутину (їжа, догляд за тілом, легкі фізичні навантаження);

Говорити про свій стан з близькими людьми;

Дати собі час оговтатись й усвідомити ситуацію.

Гнів настає вже тоді, коли люди усвідомлюють зміни. Тоді виникає злість, роздратування, відчуття несправедливості та пошук винних.

Як впоратись з гнівом:

Писати про свій гнів та інші емоції у щоденник;

Виговорювати їх вголос собі чи близьким;

Прокричатись.

Торг – це той етап, коли ви намагаєтесь відкласти прийняття рішення про те, що потрібно жити у новій реальності.

Ознаки торгу:

Домовляння з собою та близькими про якийсь план дій

Багато сумнівів щодо дій, пошук якихось авторитетів, які скажуть, як краще вчинити

Підготовка до прийняття рішення: панічна перевірка документів, скуповування продуктів, перебирання дорожньої сумки

Спроби відтягнути момент нових дій

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Як діяти у цьому стані торгу:

Працювати зі своїми думками: повторювати собі, що думки – це не реальність;

Змінити свій внутрішній фокус із сумнівів на пошук дій, які можуть допомогти вплинути на ситуацію.

Депресія чи апатія – це стан смутку, низької продуктивності, відсутності енергії. У цій ситуації можуть зникнути апетит та з'явитись розлади шлунку, а також з'явитись відчуття байдужості.

Як побороти апатію:

Встановити й дотримуватись режиму сну та харчування, щоденно приймати душ, чистити зуби і вмиватись;

Просити близьких про допомогу й підтримку;

Виконувати прості фізичні навантаження.

Прийняття – це фінальна стадія, яка дуже важлива для кожного, хто переживає серйозні зміни. У цей момент виникає усвідомлення, що навіть у такій реальності можна знайти власне місце. Хоч одна людина не може глобально вплинути на перебіг подій, однак є невеликі справи, які під силу кожному.

Допомагає закріпити та покращити цей стан допоможуть гумор та волонтерська діяльність.

Коли ви досягли стану прийняття нової реальності, почали шукати чи знайшли своє нове місце в ній – вам буде значно простіше допомагати іншим і зберегти своє життя та здоров'я, – наголошують фахівці.

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