Для тих, хто може вимовити: Клопотенко поділився рецептом паляниці

Ми завжди знали, що з мовним апаратом в окупантів відверті проблеми. Але ми не підозрювали, що рашистів можна буде визначати завдяки простісінькому слову – паляниця. До вашої уваги рецепт її приготування від Євгена Клопотенка.

На своєму інстаграмі шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом справжньої паляниці. Спойлер: її не зможе приготувати той, хто не годен вимовити це слово.

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Рецепт для тих, хто може вимовити слово паляниця правильно. Тобто, лише для українців. Паляниця – наш сильний спосіб визначення ворога та морального знущання з нього. Тобто і на смак, і по психології – тупо задоволення, – написав Клопотенко.

Крім того, він зауважив, що українці скаржаться на відсутність хлібу в магазинах. Тож пора нарешті взятися за самостійне випікання. І чому б не почати з паляниці? Шеф-кухар наголошує, що рецепт спрощений, без дріжджів, з чотирьох інгредієнтів.

Рецепт паляниці від Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

Борошно – 500 грамів

Кисломолочка будь-яка або вода – 400 мілілітрів

Сіль – 1 чайна ложка

Сода – 1 чайна ложка

Приготування паляниці:

Насипаєте у миску борошно, сіль та соду. Добре розмішуєте, щоб сода розійшлася по всьому борошну. Заливаємо кисломолочкою. Якщо немає кисломолочки, то беріть воду + оцет, щоб погасити соду. Суміш просто перемішуєте, щоб борошно просочилося рідиною, потрібно 1 – 2 хвилини. Потім вивалюєте масу на підсипаний борошном стіл і робите плоский чотирикутник, який складаєте конвертиком і заокруглюєте. Заміс закінчено. Берете деко з пергаментом, змащуєте олією. Печете 40 – 45 хвилин при 200 градусах.

Тактична зброя наших військових і відповідь на питання, чому ми з росіянами не брати та маємо різний культурний бекграунд готова. Тому росіянам: н*хєр до нас, українців, лізти, ми чужі один одному. Українцям: смачного, котики. Цьом, – написав він.

Тож гайда готувати паляницю, зберігати спокій і вірити в українську армію. Пам'ятайте, що все буде Україна!

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