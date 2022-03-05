Капітуляція і прослуховування телефонів: в СБУ попередили про нові фейки

Російські окупанти ведуть ще й інформаційну війну, тому дуже важливо фільтрувати всі новини та дописи у мережі. В СБУ ж повідомили про нову порцію фейків, які розповсюджують росіяни.

Хоч для росіян вже й заборонили фейсбук та твітер, але вкиди окупантів дезінформації продовжуються. Тому в СБУ попередили про чергову хвилю фейків.

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Щодня з’являються чергові варіації, що нібито: керівництво України залишило країну або підписало договір про капітуляцію; населення захоплених міст зустрічає російських окупантів як "визволителів"; розмови та месенджери громадян прослуховуються українськими спецслужбами за правилами "воєнного часу" та інші нісенітниці. Правда лише одна: ворог несе втрати і намагається посіяти серед нас паніку! – Наголошують в повідомленні.

Перед тим, як поширювати будь-яку інформацію, перевірте її в офіційних джерелах. Якщо у них нема нічого подібного, то це фейк. Всі важливі для держбезпеки заяви публікують лише на офіційних сторінках державної влади та силових структур!

Перевірені джерела інформації:

Офіс Президента України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Служба безпеки України

Міністерство оборони України

Генеральний штаб Збройних сил України

Міністерство внутрішніх справ України

Державна прикордонна служба України

Національна поліція України

Держспецзв’язку України:

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