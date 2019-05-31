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Чому не варто зловживати енергетичними напоями
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Пристрасть до енергетичних напоїв може погано позначитися на здоров'ї серця, спровокувавши проблеми з тиском, а також явище аритмії – збою в серцевому ритмі. Це встановили вчені з США.
Дослідження фахівців Тихоокеанського університету представило дані, які говорять про те, що часте пиття енергетичних напоїв має негативний вплив на здоров'я серцево-судинної системи.
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Цей ефект, на думку вчених, забезпечується комплексним впливом речовин, що містяться в енергетиках, – зокрема, глюкуронолактона і таурину, що утворюють комбінацію з кофеїном. Згідно зі звітом дослідників, вживання чотирьох склянок енергетиків по 220 мілілітрів здатні викликати стрибки артеріального тиску й аритмію.
Фахівцями був проведений експеримент за участю 34 осіб віком від 18 до 40 років. Добровольці пройшли медогляд (були зафіксовані показники серцевого ритму й артеріального тиску), а потім розділилися на дві групи. В одній з них учасники протягом години випивали 900 грамів енергетиків, а в іншій – напій-плацебо. Після цього піддослідним протягом чотирьох годин періодично робили ЕКГ і вимірювали артеріальний тиск.
Дослідники з'ясували, що в групі людей, що вживали енергетики, показник діяльності серця інтервал QT був на 6-7,7 мілісекунди довшим протягом чотирьох годин. За словами медиків, такий стан може призвести до виникнення порушеного серцебиття і аритмії.
При аритмії перестає бути нормальною частота серцевих скорочень – вона збільшується або зменшується. Безпосередньо загрози життю аритмія не несе, проте вона сприяє небезпечному застою крові, в результаті якого в камерах серця утворюються згустки – тромби. Відрив такого згустку може викликати смертельно небезпечні порушення, наприклад кардіоемболічний інсульт, який значно ушкоджує мозок.
Ми виявили зв'язок між споживанням енергетичних напоїв і змінами артеріального тиску й інтервалів QT. Необхідно досліджувати комбінацію інгредієнтів у різних енергетичних напоях і їх вплив на судинну систему, – резюмували автори проекту.
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