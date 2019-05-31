Названо ідеальні напої у спеку

Літо важко уявити без спеки, адже саме висока температура повітря, зазвичай, і робить цю пору однією із найулюбленіших у багатьох. У цей час також важливо турбуватись про водний баланс, тому варто знати, які напої втамовують спрагу і зміцнюють здоров'я.

Вода. Зовсім не дивно, що звичайна вона найкращий варіант втамувати спрагу та втримати водний баланс у нормі. Вона допомагає уникнути головного болю, а також покращує працездатність та розумову діяльність. Що ж до мінеральної води, то вона підходить не всім, тому краще порадитись зі своїм лікарем.

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Домашній лимонад. Поєднання води з лимонним соком, ягодами, фруктами, а також листям м'яти допомагає швидко відновити сили. Важливо пам'ятати, що краще відмовитись від цукру, а замінити його невеликою кількістю меду.

Каркаде. Цей напій вважають одним із найкращих для втамування спраги. До того ж, він містить чимало антиоксидантів, які зміцнюють здоров'я та уповільнюють процес старіння.

Томатний сік. Він розріджує кров, а також багатий на лікопін. Саме він, на думку вчених, дозволяє знизити ризики розвитку раку.

Важливо: дієтологи та медики радять відмовитись від надто холодних напоїв у спеку, адже вони призводять до спазму судин та пришвидшують перегрівання.

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