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Названо ідеальні напої у спеку

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Ці напої ідеальні влітку - фото 1
Ці напої ідеальні влітку

Літо важко уявити без спеки, адже саме висока температура повітря, зазвичай, і робить цю пору однією із найулюбленіших у багатьох. У цей час також важливо турбуватись про водний баланс, тому варто знати, які напої втамовують спрагу і зміцнюють здоров'я.

Вода. Зовсім не дивно, що звичайна вона найкращий варіант втамувати спрагу та втримати водний баланс у нормі. Вона допомагає уникнути головного болю, а також покращує працездатність та розумову діяльність. Що ж до мінеральної води, то вона підходить не всім, тому краще порадитись зі своїм лікарем.

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Домашній лимонад. Поєднання води з лимонним соком, ягодами, фруктами, а також листям м'яти допомагає швидко відновити сили. Важливо пам'ятати, що краще відмовитись від цукру, а замінити його невеликою кількістю меду.

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Каркаде. Цей напій вважають одним із найкращих для втамування спраги. До того ж, він містить чимало антиоксидантів, які зміцнюють здоров'я та уповільнюють процес старіння.

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Томатний сік. Він розріджує кров, а також багатий на лікопін. Саме він, на думку вчених, дозволяє знизити ризики розвитку раку.

Важливо: дієтологи та медики радять відмовитись від надто холодних напоїв у спеку, адже вони призводять до спазму судин та пришвидшують перегрівання.

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Джерело: zdorovia.com.ua
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