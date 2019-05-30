Дієтологи пояснили, як кава впливає на метаболізм

Кава впливає на обмін речовин набагато сильніше, ніж вважалося раніше. Про це заявив керівник групи дослідників з Північно-західного університету Мерилін Корнеліс.

Отримані результати дослідження описують ряд ланцюгових змін, які відбуваються в декількох важливих системах організму. Ці зміни можуть мати як позитивний, так і негативний ефект.

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З'ясувалося, що кава, найпоширеніший в світі наркотик, впливає на більшу кількість метаболітів в крові, ніж вважалося раніше. У дослідженні взяли участь 47 випробуваних. Вони відмовилися від вживання кави протягом одного місяця, а потім стали вживати по чотири горня кави протягом ще 30 днів. Далі вони збільшили споживання кави удвічі, тобто до восьми горнят.

Запашна кава

В ході всього процесу досліджень вчені брали у випробовуваних проби крові, щоб проаналізувати зрушення в біохімічних параметрах. Дослідники зробили висновок, що кава впливає на рівні 115 метаболітів. 82 з цих речовин були відомі вченим і були пов'язані з 33 метаболічними процесами.

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