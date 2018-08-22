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Чому не варто заїдати стрес: пояснення від Супрун

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Супрун розповіла, чого не треба заїдати стрес - фото 1
Супрун розповіла, чого не треба заїдати стрес

Часто люди намагаються позбутися наслідків стресових ситуацій через їжу, однак насправді такі дії тільки погіршують здоров'я. Уляна Супрун розповіла, чому не варто заїдати стрес.

Глава МОЗ Уляна Супрун розповіла про наслідки заїдання стресу їжею на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, смаколики дають лише незначне полегшення, яке у майбутньому загрожує проблемами зі здоров'ям.

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"Стрес це відповідь організму на раптові зміни довкола, коли він вирішує, що щось загрожує безпеці чи комфорту. Тобто, це наша захисна реакція. Втім, коли стрес тривалий, страждають мало не всі системи нашого організму: серцево-судинна, імунна та травна", – наголосила міністр.

Супрун розповіла, чого не треба заїдати стрес - фото 271539
Супрун розповіла, чого не треба заїдати стрес

Варто розуміти, що постійне напруження змінює і харчові вподобання. А все тому, що емоційний та фізичний стрес збільшує споживання трапези з великим вмістом цукру та жирів. Річ у тому, що саме кортизол – гормон стресу – посилює бажання з'їсти щось солодке та жирне. А солодощі дають мозку нетривалу порцію задоволення.

"Таке замкнене коло призводить до споживання надмірної кількості шкідливої їжі, від чого зростають ризики появи надмірної ваги. Втім, переїдання не єдина шкідлива звичка, яка може додати зайвих кіло. Стрес тягне і нові не менш небезпечні звички: багато кави, алкоголю, куріння, які начебто допомагають заспокоїтись", – пояснила Супрун.

Супрун розповіла, чого не треба заїдати стрес - фото 271541
Супрун розповіла, чого не треба заїдати стрес

За деякими дослідженнями, до заїдання стресів мають більшу схильність жінки, а більшість чоловіків надають перевагу алкоголю та курінню, щоб позбутись напруги. Однак жоден з цих варіантів насправді не позбавляє стресу, а надмірна кількість їжі та загострення шкідливих звичок лише шкодить здоров'ю.

"Слід не просто ховатись від стресу, а намагатись активно йому протидіяти Повноцінне харчування, сон, спілкування з близькими та фізична активність найкращі методи в боротьбі зі стресом", – підсумувала глава МОЗ.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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