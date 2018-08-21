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Супрун розповіла, як зберегти баланс між роботою та особистим життям
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Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун дала кілька порад, як краще управляти роботою і вільним часом.
Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, як правильно тримати баланс між роботою та особистим життям. Про це вона написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
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Супрун звернула увагу, що більшу частину свого дорослого життя люди проводять на роботі. За її словами, коли робота і особисте життя перебувають не в рівновазі – рівень стресу зростає. Крім того, люди, які переробляють, менш схильні стежити за своїм здоров'ям, втомлюються, недосипають і часто харчуються малопоживною їжею.
Фахівець дала кілька порад, як краще управляти роботою і вільним часом:
Потрібно управляти своїм часом і реалістично оцінювати свої сили.
"Якщо не маєте часу і ресурсів – краще відмовтеся або делегуйте робочі завдання, з якими не зможете впоратися. Це допоможе зберегти час і якісно виконати вашу роботу. Намагайтеся ефективно організувати побутові завдання – прання або прибирання. Часто вони забирають багато часу, який можна було б використовувати більш продуктивно", – радить голова МОЗ.
Планувати всі події і вести список справ.
В. о. міністра вважає, що ефективне планування допоможе краще сфокусуватися на завданнях і залишити час на сімейні справи.
Вчитися говорити "ні".
"Якщо на роботі вас просять виконати додаткове завдання – уважно подумайте. Зважте час і зусилля, які вам будуть потрібні для виконання цього прохання. Не треба соромитися відмовляти. Виконання прохань з почуття провини або зобов'язання може забрати ваш особистий час, яке ви могли б витратити на речі, які мають більший сенс для вас", – говорить Супрун.
Треба робити продуктивну перерву.
За словами Уляни Супрун, більша частина людей можуть бути максимально сконцентровані не більше, ніж 90 хвилин, тому важливо робити перерви, під час яких не зайві будуть легкі фізичні вправи.
Залишати роботу на роботі.
"Важливо відокремлювати робочий час від особистого. Тому варто створити своєрідні правила, коли робота і особисте життя не повинні перетинатися. Пам'ятайте, здоровий спосіб життя має важливе значення для подолання стресу і досягнення балансу між роботою та особистим життям. Харчуйтеся повноцінно, залишайте час на сон , фізичну активність і спілкування з родиною", – підсумувала глава МОЗ.
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