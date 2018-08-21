Як вберегтись від небезпечних бактерій влітку

Як уникнути ботулізму, дизентерії, сальмонельозу та ешерихіозу влітку - поради від глави МОЗ Уляни Супрун.

Про те, як влітку вберегти організм від небезпечних бактерій, які призводять до дизентерії, сальмонельозу та ешерихіозу, розповіла міністр охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй офіційній сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у спекотну пору спокуса з'їсти немиті фрукти чи в'ялену рибу на побережжі зростає, але вона може зашкодити здоров'ю.

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"Ботулізм, сальмонельоз, дизентерія, ешерихіоз – усі ці небезпечні хвороби і стани об‘єднує те, що до нашого організму бактерії-збудники найчастіше потрапляють із зіпсованими та неякісними харчовими продуктами, зараженою водою, під час купання у забруднених водоймах, брудні предмети побуту та руки", – наголосила Супрун.

Правила, як уникнути небезпечних бактерій:

Миття рук

Важливо перед кожним приготуванням та вживання їжі добре мити руки з милом. Саме брудні руки є найпоширенішою причиною харчових отруєнь та появи захворювань.

Як не отруїтись влітку

Уникайте копченої, в'яленої, консервованої і солоної риби

Консервовані продукти могли також бути погано вимиті чи оброблені або неправильно транспортувались чи зберігались, то вони можуть призвести до інфікування навіть ботулічним токсином.

Зважайте на термін придатності

Навіть, якщо смаколик виглядає та пахне звичайно, але його термін придатності вичерпався, то його необхідно викинути, але не їсти у жодному разі.

Як не отруїтись влітку

Не скуповуйтесь на стихійних чи випадкових ринках

Якщо ви хоча б трохи сумніваєтесь у санітарних нормах та умовах зберігання на ринку, то відмовтесь від покупок там.

Ретельно мийте фрукти та овочі

Важливо не просто сполоснути літні продукти водою, а ретельно їх вимити. Якщо їх мають їсти діти, то краще облити окропом і овочі, і фрукти.

Як не отруїтись влітку

"Перші ознаки харчового отруєння зазвичай з‘являються раптово. Найчастіше це підвищення температури тіла, зниження або відсутність апетиту, загальна слабкість, біль у животі, здуття живота, нудота, діарея. При появі симптомів – не займайтесь самолікуванням та зверніться до лікаря!", – наголосила Супрун.

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