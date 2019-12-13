Чому не варто робити репости у соцмережах

Науковці не рекомендують поширювати пости через вплив на пам'ять

Учені з Корнельського і Пекінського університетів під час спільного дослідження виявили шкоду, яку науково-технічному прогресу завдяки створенню "когнітивного перевантаження" завдають ретвіти у сервісі мікроблогів.

За словами вчених, ретвіти створюють ефект "когнітивного перевантаження", який заважає окремим індивідам вчитися і зберігати побачене у пам'яті. Цей ефект може відбитися в глобальному масштабі, знизивши "продуктивність" світової системи.

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Люди перестають публікувати якісь оригінальні ідеї або думки. Вони просто діляться прочитаним зі своїми друзями одним натисненням кнопки. Але вони не розуміють, що "поширення" має і зворотну сторону, яка заважає взаємодії між людьми, – пояснив професор кафедри розвитку людини з Корнельського університету Ци Вон.

В експерименті взяли участь студенти Пекінського університету, яких розділили на дві групи. На моніторах першої групи виходили повідомлення соцмережі Weibo (китайський аналог Twitter) з двома варіантами дій: репост або перехід до наступного повідомлення. Другу групу позбавили можливості робити репости. Після цього всі студенти отримали завдання, в якому вимагалося переказати зміст прочитаних повідомлень. Студенти в групі, де дозволялися репости, дали вдвічі більше неправильних відповідей на питання тесту.

Саме ті повідомлення, які вони репостили, студенти запам'ятовували найгірше, – зазначив Ци Вон.

Поширення постів негативно впливає на пам'ять

На думку вченого, уявну енергію, яка потрібна на усвідомлення прочитаного, студенти витрачали на вирішення питання, репосту або НЕ репосту інформації, що в підсумку і призвело до "когнітивного перевантаження".

У другому експерименті студентам, які перед цим провели в соцмережі досить довгий час, дали прочитати статтю з журналу New Scientist. І знову вчені виявили "когнітивний витік". Студенти, які репостили, розуміли сенс статті гірше, ніж їхні колеги, які цього не робили.

Поширення призводить до додаткового навантаження на мозок, яке заважає вирішенню інших завдань, – констатував Ци Вон.

За словами вчених, кнопки репосту залучають користувачів, як елемент дизайну веб-сторінки, і спростивши їх, можна зняти кілька навантаження на мозок.

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