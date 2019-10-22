Ці фото в соцмережах вказують на низьку самооцінку

Те, які фотографії людина публікує на різних ресурсах, в тому числі в додатках для спілкування і знайомств, багато що говорить про її самооцінку.

У психології є цілий напрямок, який присвячений поведінці людей в різних ситуаціях. Манера заповнення профілю в соцмережах – не виняток.

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Величезна кількість фото зі спортзалу

Люди, які публікують такі знімки, нібито завжди потребують схвалення. Такими фото вони хочуть сказати: "Я молодець, чи не так? Похваліть мене". Але в якийсь момент таких знімків стає настільки багато, що вони мимоволі стають приводом вкотре висміяти їх автора.

Фото їжі

Обов'язково з геолокацією. Обов'язково з красивою подачею і сервуванням. Чи багато ви бачили знімків біля намету з шаурмою? Отож. Люди з низькою самооцінкою хваляться, що теж можуть собі дозволити обід в дорогому ресторані. А якщо не запостив, як то кажуть, значить і не було.

Фотографії зі спини

Якщо таких знімків в профілі більшість, значить, людина не зовсім задоволена своєю зовнішністю і хоче приховати її навіть на знімках.

Знімки подарунків

Та ж ситуація, що і з фото їжі. Людям треба похвалитися новим айфоном, дорогою прикрасою і іншими презентами, яких вони гідні. "Дивіться, мене теж люблять! Я настільки хороша людина, що мені дарують такі дорогі подарунки!".

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