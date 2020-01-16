Чому не варто ходити до солярію перед поїздкою на море

Багато людей відправляються в зимово-весняний період у спекотні країни і ризикую отримати сонячні опіки. Німецький дерматолог Маріон Мерс-Карпі пояснює як підготувати свою шкіру, і чому для цього не підходить солярій і автозасмага.

Отже, якщо ви вважаєте, що за допомогою солярію підготувати шкіру до впливу сонячних променів, то ви вельми помиляєтесь.

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Світлий тип шкіри спочатку не повинен перебувати на сонці довше десяти хвилин, – каже Мерс-Карпі. – Пляжний відпочинок влітку не повинен починатися з сонячних опіків, тому важливий максимальний захист від ультрафіолету.

Вітаміни захищають від окисного стресу

Кожна сонячна ванна підсилює імунну систему. При цьому, коли сонце світить інтенсивно, утворюються вільні радикали, які змушують клітини передчасно старіти. Якщо ви хочете підготувати свою шкіру до сонця, вам слід забезпечити її антиоксидантами, вітамінами та мінералами. Ці антиоксиданти діють як поглиначі радикалів і роблять шкіру менш сприйнятливою до сонячних пошкоджень.

Найбільш важливим є бета-каротин, попередник вітаміну А. Наш організм може зберігати бета-каротин у печінці, жировій тканині, а також у шкірі. Це сприяє утворенню пігменту. Він створює легкий захист від сонця зсередини. Але, на жаль, він занадто слабкий, щоб замінити сонцезахисний крем.

Солярій не захищає шкіру від сонячних опіків

Солярії не підходять для підготовки до літнього сонця

Тривала засмага створюється тільки короткохвильовим компонентом UV-B на сонці. Довгохвильовий компонент UV-A може дати тільки миттєву засмагу, яка скоро зникне. З цієї причини Маріон Мерс-Карпі вважає, що солярій зовсім не підходить для отримання захисної засмаги перед відпусткою.

Світовий спектр солярію полягає в основному з ультрафіолетових променів, у десять разів більше, ніж на сонці. Тому солярій засмагу не захищає від сонячних опіків. УФ-А також впливає на колагенові волокна шкіри.

Автозасмага не має значення

Той факт, що шкіра темного відтінку, не забезпечена автоматичним захистом від сонця. Шкіра після автозасмаги вимагає такого ж сильного захисту від ультрафіолету, як і шкіра без неї.

Головне – не забувати користуватися сонцезахисними засобами, а також перебувати під прямими сонячними променями зранку та пообіді. У цей час вплив ультрафіолету не настільки агресивний, як, до прикладу, в полудень.

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