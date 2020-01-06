Три смаколики, які допоможуть боротись зі стресом

Стрес і поганий настрій можна "заїдати", якщо обирати правильні продукти. Тоді це не позначиться на фігурі та реально допоможе впоратись з напругою. Розповідаємо, які смаколики покращують самопочуття.

Глава освітнього сервісу харчових добавок Herbal Pharmacist Девід Форман розповів, що корисно їсти, щоб зменшити стрес без шкоди для здоров'я. Він наголосив, що постійний стрес збільшує ризики погіршення роботи організму, починаючи від ожиріння і до діабету другого типу. А от ключем для боротьби з такими станами є їжа, яку ми вживаємо щодня.

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За словами Формана, найкращим варіантом нівелювати наслідки постійного напруження нервової системи, є вживання продуктів, які впливають на роботу надниркової залози. Саме вона відповідає за вироблення гормонів стресу.

Ці продукти рятують від стресу

Тому фахівець рекомендує внести до раціону ці три смаколики:

Темний шоколад. Для ласунів це чудова новина, адже він не лише смачний, а й містить чимало антиоксидантів та речовин, які борються зі зменшенням кількості кортизолу.

Для ласунів це чудова новина, адже він не лише смачний, а й містить чимало антиоксидантів та речовин, які борються зі зменшенням кількості кортизолу. Авокадо . Високий вміст корисних жирів дозволяє швидко повернутись у норму, а також позитивно впливає на зовнішній вигляд.

. Високий вміст корисних жирів дозволяє швидко повернутись у норму, а також позитивно впливає на зовнішній вигляд. Жирна риба, а саме тунець, сьомга, скумбрія, оселедець. Вони також багаті на омега-3 жирні кислоти. Навіть гарвардські учені наголошують, що вони полегшують симптоми депресії.

Ці продукти рятують від стресу

Експерт наголосив, що не варто одразу ж очікувати дивовижного настрою та готовності підкорювати світ, адже правильний режим харчування приносить результат у перспективі та на тривалий час.

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