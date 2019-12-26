Чому не слід повторно кип'ятити воду

Виявляється, що повторно кип'ятити або навіть підігрівати воду, яка вже кипіла, не тільки шкідливо, але й небезпечно. Чому так – читайте далі!

Водопровідна вода містить в собі масу домішок – від солей до мінералів. Коли вони нагріваються, їх хімічний склад змінюється. І ці змінені речовини потрапляють у ваш організм разом з повторно підігрітою або двічі прокип'яченою водою.

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Чим частіше ви кип'ятите одну і ту ж воду, тим небезпечнішою для здоров'я вона стає. У такій воді утворюються самі шкідливі речовини, як то: миш'як, фториди, нітрати і навіть миш'як!

Прокип'ятивши воду один раз, ви отримуєте гарантію, що позбавили її від мікробів. Але виконавши цю процедуру з однією і тією ж водою двічі (або більше), ви лише сприяєте руйнуванню корисних речовин, що містяться у воді, і перетворенню їх на небезпечні леткі сполуки.

Кип'ятіть для себе воду на один раз

Які речовини можуть нашкодити організму, якщо повторно кип'ятити воду?

1. Миш'як

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, найбільший ризик для здоров'я представляє саме ця речовина. Миш'як додають у водопровідну воду, щоб убити в ній небажані мікроорганізми.

Звичайно, щоб вбити людину миш'яком з повторно прокип'яченої води, будуть потрібні роки, але річ у тім, що все це має накопичувальний ефект. А наслідки можуть бути плачевні: периферична нейропатія, ураження шкірного покриву, розлади в роботі шлунково-кишкового тракту, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, порушення роботи нирок, онкологія.

2. Фтор

При кип'ятінні частина сполук фтору, що містяться у воді, перетворюються на фториди. Згідно з даними досліджень, проведених гарвардськими професорами протягом декількох десятків років, фториди мають негативний неврологічний ефект і навіть можуть стати причиною відставання у розумовому розвитку дітей. Також він збільшує ризик виникнення безпліддя у жінок.

3. Нітрати

Наше життя і так просякнута нітратами – вони використовуються повсюдно в харчовій промисловості, у ролі консервантів. Але значно небезпечнішими вони стають, коли піддаються впливу високих температур. При кип'ятінні нітрати перетворюються на нітрозаміни, а ці речовини вже мають безпосередній стосунок до канцерогенів.

Бережіть себе та просто намагайтесь кип'ятити рівно стільки води, скільки ви вип'єте за один раз. Це, до слова, ще й зекономить вам електроенергію або газ, адже знадобиться значно менше часу, аби закип'ятити воду.

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