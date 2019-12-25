Експерти розповіли всю правду про дієтичні газовані напої

Якщо ви вірите в те, що дієтичні напої не шкодять вашому здоров'ю – забудьте про цей популярний міф. Експерти в області здорового харчування з Purdue University в США переконані, що такі напої точно так само впливають на нас, як і звичайні. Розповідаємо, як вони дійшли до такого висновку.

Напої з низькою кількістю калорій у такій же мірі небезпечні з точки зору загрози ожиріння і хвороб серця, адже вони заплутують наш мозок.

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Не слід вважати дієтичні газовані напої кориснішими для здоров'я та фігури, адже вони містять менше калорій. Мільярди людей вживають штучно підсолоджені напої для того, щоб уникнути калорій і цукру. Однак під час п'ятирічного дослідження американські вчені з'ясували, що дієтична газована точно з такою ж мірою вірогідності загрожує людині ожирінням.

Навіть ті любителі дієтичних напоїв, які не додають у вазі, все одно мають підвищений ризик розвитку діабету або хвороб серця, а також інсульту. Відзначимо, що самі автори дослідження були здивовані отриманими результатами.

"Якщо чесно, то я вважала, що дієтичні газовані напої будуть відчутно кориснішими у порівнянні зі звичайними газованими напоями у плані здоров'я, – говорить автор дослідження професор Сьюзан Свізерс. – Але в реальності ефект виявився абсолютно однаковим. Не доводиться сумніватися в тому, що в штучних підсолоджувачах менше калорій. Однак ця "помилкова обіцянка" справжніх калорій "заплутує" наш мозок".

Дієтичні напої неабияк заплутують наш мозок

Коли любителі дієтичних газованих напоїв вживають справжній цукор, їх організм не знає, як на нього реагувати. Після великої кількості подібної газованої води солодкі на смак продукти не викликають виділення натурального гормону для регуляції рівня цукру в крові. А це означає, що цей показник опускається, викликаючи голод і потребу в солодкому.

Крім цього дієтична газована вода також зношує центри заохочення мозку, постійно викликаючи реакцію задоволення. Як і при неодноразовому використанні наркотиків, мозок з часом звикає до цього рівня стимуляції, через що ми їмо більше, щоб досягти задоволення.

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