Укрзалізниця призупиняє сполучення: як і коли повернути гроші за квитки на поїзд

Починаючи з 18 березня Укрзалізниця тимчасово припиняє пасажирські перевезення залізничним транспортом у зв'язку з карантином, спричиненим спалахом коронавірусу. Мовиться про приміське, міське, регіональне та далеке сполучення. Розповідаємо вам, як і коли можна буде повернути гроші за квитки.

Відповідне рішення в Укрзалізниці прийняли після постанови Кабінету Міністрів України №215.

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Зокрема, у пресслужбі перевізника зазначається, що останні рейси за графіками будуть виконані 17 березня.

Як повернути гроші за квитки

В Укрзалізниці зазначили, що компанія компенсує пасажирам повну вартість проїзних документів на усі скасовані через карантин рейси. Стягувати додаткових зборів не будуть.

Щоб уникнути скупчення людей біля залізничних кас, термін повернення квитків Укрзалізниця продовжила до 1 місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований. Відтак, повернути кошти на квитки, придбані у залізничних касах, можна буде протягом місяця. Це зроблено для того, аби не піддавати загрозі життя пасажирів.

Якщо квитки придбані в мережі, то повернути гроші можна через онлайн сервіси.

Гроші за квитки можна повернути в касі або онлайн

Також в Укрзалізниці зазначили, що вантажні перевезення не скасовуються.

Нагадаємо, що 17 березня о 00:00 Укрзалізниця припинила міжнародне пасажирське сполучення на період карантину, спричиненого спалахом коронавірусу.

Крім того, з 17 березня в Україні припинене авіасполучення. Громадяни країни, котрі не встигнули повернутися додому до цього часу, повинні звернутися до консульства в країні перебування.

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