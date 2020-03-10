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Коронавірус 8 березня

У Ryanair розповіли, як здати квиток або змінити дати перельотів безкоштовно

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У Ryanair розповіли, як здати квиток або змінити дати перельотів безкоштовно - фото 1

Через поширення коронавірусу мандрівники почали активно повертати авіаквитки. І представники популярного лоукостера Ryanair опублікували детальну для туристів, як повернути квитки та безкоштовно змінити дату подорожі.

Так, представники перевізника Ryanair розповіли мандрівникам на офіційному сайті авіакомпанії, як здати квиток, змінити дати або маршрут рейсу, повернути гроші за невикористаний квиток, а також перевірити статус польоту.

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Детальна інструкція тут!

"Ryanair змушена скасувати до 25% коротких рейсів до Італії на тритижневий період з 17 березня по 8 квітня через поширення вірусу Covid19. Всі клієнти були повідомлені електронною поштою і SMS, їм надана можливість отримати відшкодування грошей за квитки, перебронювати або перенаправити свою подорож", – вказується на офіційному сайті.

У Ryanair розповіли, як здати квиток або змінити дати перельотів безкоштовно - фото 391157

Актуальна інформація про статус рейсу доступна в особистому кабінеті на сайті або в додатку Ryanair.

Скасування і скорочення кількості рейсів пов'язані з рішенням перевізника або уряду країни. Поки обмеження торкнулися Італії, Йорданії, Ізраїлю, Грузії, Чорногорії та Чехії. Нововведення діятимуть до 8 квітня. Кінцева дата ще може змінитися. Керівництво компанії планує стежити за ситуацією і адаптуватися до неї.

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Джерело: ryanair
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