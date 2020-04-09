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Чому не можна спалювати суху траву навесні: пояснення Супрун
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З настанням весняного потепління в Україні дедалі частіше повідомляють про масове виникнення пожеж та підвищення рівня забруднення повітря у зв'язку з цим. Усе через те, що люди вперто продовжують підпалювати сухостій, хоча робити цього не можна.
Аби позбавитися сухого листя чи трави, українці спалюють будь-які залишки рослин чи навіть цілі поля. При цьому Державна служба з надзвичайних ситуацій вказує, що цьогоріч кількість таких пожеж кардинально зросла у порівнянні з минулим роком.
До теми: На скільки знизився рівень забруднення повітря у світі
Рятувальники повідомили про 541 випадок загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах лише за вчора, 8 квітня! З початку року зафіксовано 15 491 випадок загорянь, що знищили 17 тисяч гектарів екосистем. Кілька днів тому також почалися лісові пожежі на території Чорнобильської зони відчуження. Їх навіть зафіксували супутники NASA:
В Україні багато людей продовжують підпалювати поля, листя і сухостій без нагальної потреби, але зі значною шкодою для довкілля, екосистем та нашого з вами здоров'я. Разом із листя та сухостоєм спалюється й сміття, що робить ситуацію ще більш небезпечною.
Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун нагадує, що підпалювати залишки рослин – шкідливо, неекологічно, нецивілізовано та небезпечно. Навіть незначна відкрита площа горіння та сильний вітер можуть призвести до того, що невелике багаття перетвориться на неконтрольовану пожежу.
Це вже має зупиняти людей від такої небезпечної практики, а ось ще кілька аргументів.
Чому палити траву шкідливо та небезпечно
Для тварин, птахів та комах:
- Випалювання сухого травостою є причиною загибелі кладок і місць гніздування птахів.
- У пожежі гинуть комахи. До одного виду рослин "прив'язані" близько двадцяти видів комах. Вони живуть в рослинах та ними харчуються. Якщо в пожежі гине рослина, то гинуть і комахи.
- У вогні можуть загинути і постраждати звірі, плазуни, земноводні, особливо новонароджені зайчата, їжаки та жаби.
- За сильної трав'яної пожежі гинуть майже всі тварини, які живуть в сухій траві або на поверхні ґрунту. Вони можуть задихнутися або просто згоріти живцем.
Для рослин та ґрунту:
- Рослини утримують у собі вуглець. Саме під час спалювання сухостою руйнуються трав'яний, кущовий та деревний покрив. Внаслідок цього вуглець вивільняється у вигляді різних сполук, що забруднюють атмосферу.
- Руйнується верхній ґрунтовий покрив. Поживні речовини не переходять у форму, яку можуть засвоїти рослини, адже гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми.
- За звичних умов, при перегниванні листя речовини повертаються до ґрунту. При згорянні ж утворюється зола. Хоча вона так само використовується як добриво, та у такому разі до ґрунту потрапляє значно менше речовин, ніж за природного процесу гниття.
- Поширена думка, що спалювання старих рослин якимось чином корисне для молодших. Але це не так. З пожежею знижується потенціал вегетативного і насіннєвого розмноження рослин, адже багато насіння знаходиться саме в ґрунті.
Для людини:
- Під час згоряння тонни рослинних залишків у повітря вивільняється приблизно 9 кг мікрочастинок диму. До його складу входять пил, окиси азоту, чадний газ, важкі метали та низка канцерогенних сполук.
- З тліючого листя й трави, без доступу кисню, виділяється бензопірен, що може спричинити висипання на шкірі, бронхіт та навіть онкологічні хвороби.
- Окрім цього, з димом у повітря вивільняються діоксини – дуже отруйна для людини речовина. Дим від спалювання трави їдкий, темний та густий, дуже неприємний людям, подразнює очі, має неприємний запах та може викликати алергії.
- Коли палять траву в місті, то можуть горіти та солі важких металів, що осіли на рослинах. Такий дим дуже отруйний.
Супрун закликає нагадати родичам та знайомим, які живуть за містом чи в селах, чому самостійно підпалювати вдома нічого не можна. Розкажіть їм про наслідки, про відповідальність, про здоровий глузд.
Якщо ви бачите, що хтось з ваших сусідів палить купи листя – не ігноруйте це, підійдіть та спокійно поясніть чому цього не треба робити. У деяких випадках про факт підпалу потрібно повідомляти в поліцію.
Багато людей, які підпалюють листя, вважають, що не існує іншого способу його прибрати. Але це не так. Листя та суху траву можна зібрати та компостувати в спеціальних ямах. Для цього потрібно лише трохи часу та організації.
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