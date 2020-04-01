Над Арктикою утворилася величезна озонова діра: фото

Над центральною частиною Арктики утворилася величезна озонова діра. Рекордно низькі рівні озону над Арктикою охоплюють територію, яка приблизно у три рази перевищує розміри Гренландії. Незвичайне атмосферне явище не загрожує здоров'ю людей і, ймовірно, розпадеться у найближчі тижні.

На висоті 18 кілометрів над центральною частиною Арктики вчені зафіксували падіння концентрації озону на 90%. Як підкреслив Мартін Дамеріас з Німецького аерокосмічного центру, "це перший раз, коли можна говорити про справжню озонову діру в Арктиці".

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Як відзначають фахівці, озонові діри більш характерні для Південної півкулі – вони регулярно утворюються над Антарктидою. У Північній півкулі це досить рідкісне явище, оскільки температура в регіоні більш мінлива і зазвичай не підходить для виснаження озонового шару.

У цьому році над Арктикою було більше холодного повітря, ніж в будь-яку зиму. При низьких температурах утворилися високогірні хмари і почалися хімічні реакції руйнування озону. Вчені запевнили, що арктична озонова діра не становить загрози для здоров'я, тому що Сонце тільки починає підійматися над горизонтом у високих широтах.

У найближчі тижні існує невелика ймовірність того, що діра може зміститися у нижчі широти – в цьому випадку людям може знадобитися сонцезахисний крем, щоб уникнути сонячних опіків. Через те, що Сонце поступово підіймається, температура повітря в області озонової діри вже почала зростати. Очікується, що озон може скоро почати відновлюватися, через те, що полярний вихор розпадеться в найближчі тижні.

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