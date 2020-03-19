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Карантин Коронавірус

На скільки знизився рівень забруднення повітря у світі

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Повітря - фото 1
Повітря / bbc

Через обмеження, пов'язані з COVID-19, в деяких регіонах світу зафіксували значне зниження рівня забруднення повітря і парникових газів.

За попередніми оцінками, рівень монооксиду вуглецю (чадний газ, що утворюється, в тому числі, під час роботи двигунів автомобіля), у порівнянні з минулим роком, впав на 50%. Світове виробництво знижується і з ним знижуються викиди заводів і фабрик, авіа і автотранспорту.

І ще: Різке зниження забруднення повітря в Італії показали на кадрах з супутника: фотопорівняння

Кліматологи повідомляють, що за два тижні використання енергії та скорочення викидів у Китаї склало 25%, за підсумками року це може привести до зниження викидів CO2 на 1%. Скорочення виробництв відбулося і в Італії, яка постраждала від коронавірусу. Вчені попереджають, що після закінчення пандемії рівні забруднення можуть різко злетіти.

Нагадаємо, раніше і в Києві через карантин повітря стало чистішим. Індекс якості повітря, який показує SaveEcoBot, у центрі міста становить 66 пунктів при нормі від 0 до 50.

На скільки знизився рівень забруднення повітря у світі - фото 393163

Читайте також: Через коронавірус в Китаї знизився рівень забруднення повітря: інфографіка

Джерело: bbc
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