Чому не можна "надолужувати" сон на вихідних: пояснення експерта

Чому не можна відсипатися на вихідних / unsplash

А ви також чекаєте вихідних, аби відіспатися за весь нелегкий робочий тиждень? Але так робити не варто, каже експертка зі сну Стефані Ромішевські. Це може негативно вплинути на ваш режим.

Дозволяти інколи собі поспати трішки довше – нормальна практика. Однак простежте, аби це не переросло у регулярну звичку, пише Express.

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"Коли ми довго лежимо, нашому мозку важко зрозуміти, коли потрібно відчувати сонливість, оскільки, за його відчуттями, у вас був "додатковий" сон, навіть якщо ви лягли спати пізніше і не виспалися", – каже Стефані.

Щодо підтримки режиму, ви повинні підготуватися до сну, відповідним чином адаптувавши свій розпорядок – скоротивши час перед екраном телефону або телевізора приблизно на одну-дві години, перш ніж лягти спати.

Звична рутина життєво важлива, щоб "підтримувати синхронізацію циклів сну вашого тіла". Навіть якщо ви працюєте з дому і не витрачаєте час на дорогу, не варто лягати спати пізніше і проводити в ліжку більше часу, хоч як би це не було спокусливо.

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