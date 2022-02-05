Ці повсякденні звички згубно впливають на мозок

Шкідливі звички є у кожної людини. Деякі з них відносно безпечні для здоров'я та життя, інші – прямий шлях жити неповноцінно і не дуже довго.

Мозок – своєрідний "командний центр" тіла. Коли він в робочому стані, багато хто не замислюється про те, що про його здоров'я теж треба дбати, пише fitlife.

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Мало сну. Лікарі запевняють, що сон – це найкращий час для мозку. Під час нього перезавантажується та консолідується пам'ять. Якщо ж спати недостатньо, то спочатку може порушитися короткочасна пам'ять, а потім і довготривала.

Відсутність фізичних вправ. На день необхідно приділяти не менше 30 хвилин на серцево-судинні вправи, зокрема біг, плавання. Люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, ризикують раніше втратити пам'ять.

Життя без мети. Відсутність мети також негативно впливає на роботу мозку. Це доводить 4-річне дослідження вчених із Чикаго. Люди старіють повільніше, якщо у них є хобі, інтереси та цілі.

Ці повсякденні звички згубно впливають на мозок

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