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Як краще спати, якщо у вас коронавірус: актуальні поради лікарів
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Пандемія коронавірусу не вщухає, і статистика захворювань невтішна. А при будь-якій хворобі важливий відпочинок. Експерти поділилися кількома важливими рекомендація, які допоможуть вам краще спати, якщо у вас COVID-19.
Як тільки ви захворіли, часто порушується сон. Лікарі розповіли, як з цим впоратися людям, у яких позитивний тест на коронавірус, пише The Huffington Post.
І ще: Коли варто робити тест на COVID-19: відповідь медиків
Що зробити для хорошого сну, якщо у вас коронавірус
- Для початку перед сном слід прийняти гарячий душ. Вода має бути настільки теплою, щоб утворилася пара.
- Рекомендують також прийняти невелику дозу мелатоніну. Оскільки він "не лише допомагає зміцнити імунну систему за ніч, але також покращує добовий ритм, протидіючи гормону стресу кортизолу". Однак перед його прийомом обов'язково порадьтеся зі своїм лікарем.
- Спати краще з піднятою головою та шиєю, щоб поліпшити дихання і зменшити скупчення слизу в задній частині горла. Для цього можна підкласти ще одну маленьку подушку або плед.
- Обов'язково потрібно пити багато води, чаю або напоїв з електролітами, щоб розріджувати слиз.
- Використовуйте зволожувач повітря та підтримуйте в кімнаті комфортну температуру. Вологість має становити від 40% до 50% для поліпшення носового дихання.
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