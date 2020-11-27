Чому наш мозок сприймає самотність і голод однаково

Американські нейробіологи виявили, що самотність провокує мозкову активність, подібну до тієї, що спостерігається під час голоду.

Фахівці з'ясували, що почуття самотність і туги, які можуть виникнути при соціальній ізоляції, має загальну нейронну основу з тягою до їжі, яку ми відчуваємо, коли голодні.

І ще: Чому повні люди займаються сексом частіше за худих

Вчені запросили для участі в експерименті 40 студентів-добровольців, які мали провести в ізоляції 10 годин. У кімнаті не було вікон. Користуватися телефонами не дозволялося, як і відвідувати їдальню. Їжу приносили так, щоб випробовувані не спілкувалися з кур'єром. Правда, добровольці мали доступ до комп'ютера, за допомогою якого могли зв'язатися з дослідниками у випадку потреби.

Після 10 годин, проведених в повній ізоляції, доброволець мав самостійно дійти до томографа. Вчені заздалегідь пояснили, як розміститися в апараті без будь-якої допомоги. Таким чином і на цьому етапі дослідження була виключена соціальна взаємодія. Сканування мозку добровольців дозволило виявити, що після ізоляції наше тіло активує ту саму область мозку, що і вигляд їжі у голодної людини.

Це цікаво: 2 перевірені способи зробити свого опонента однодумцем