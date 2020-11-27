Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Чому наш мозок сприймає самотність і голод однаково

  • 1
Самотність - фото 1
Самотність / self

Американські нейробіологи виявили, що самотність провокує мозкову активність, подібну до тієї, що спостерігається під час голоду.

Фахівці з'ясували, що почуття самотність і туги, які можуть виникнути при соціальній ізоляції, має загальну нейронну основу з тягою до їжі, яку ми відчуваємо, коли голодні.

І ще: Чому повні люди займаються сексом частіше за худих

Вчені запросили для участі в експерименті 40 студентів-добровольців, які мали провести в ізоляції 10 годин. У кімнаті не було вікон. Користуватися телефонами не дозволялося, як і відвідувати їдальню. Їжу приносили так, щоб випробовувані не спілкувалися з кур'єром. Правда, добровольці мали доступ до комп'ютера, за допомогою якого могли зв'язатися з дослідниками у випадку потреби.

Після 10 годин, проведених в повній ізоляції, доброволець мав самостійно дійти до томографа. Вчені заздалегідь пояснили, як розміститися в апараті без будь-якої допомоги. Таким чином і на цьому етапі дослідження була виключена соціальна взаємодія. Сканування мозку добровольців дозволило виявити, що після ізоляції наше тіло активує ту саму область мозку, що і вигляд їжі у голодної людини.

Чому наш мозок сприймає самотність і голод однаково - фото 436853

Це цікаво: 2 перевірені способи зробити свого опонента однодумцем

Джерело: sciencenews
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Луна Бенна, яка стала ще популярнішою після появи у Tinder (18+)
  • 15 листопада, 21:53
  • 2129
Гороскоп на цей тиждень 23 – 29 листопада: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 листопада, 15:29
  • 770
Тест на День писемності і мови: як добре ти знаєш українську?
  • 09 листопада, 10:18
  • 2522
Загрузка...
Новини