2 перевірені способи зробити свого опонента однодумцем

Усі знають, як складно похитнути думку впертого співрозмовника. Ось 2 науково обґрунтовані стратегії, які пропонує професор зі Стенфорда. Візьміть на озброєння, якщо доведеться переконувати свого опонента.

Зовсім не обов'язково кричати та доводити свою правоту. Достатньо скористатися порадами науковця зі Стенфорда, який пропонує дієві способи перетворити опонента на однодумця!

Це цікаво: Як повернутись до нормального життя після вигорання: 30 простих порад

1. Знайдіть аргумент, який викличе відгук у співрозмовника

Ми часто переоцінюємо вагомість доказів, які самі вважаємо переконливими. Причому обидві сторони зазвичай не розуміють, що використовують аргумент, який їх співрозмовник не тільки вже вважав сумнівним, але і до якого він взагалі спочатку міг бути байдужий.

Щоб схилити співрозмовника на свій бік, спробуйте використовувати його ж моральні принципи проти нього.

Таку пораду дає Робб Віллер, професор соціології та психології зі Стенфордського університету. Він займається вивченням теорії моральних основ і вважає, що люди легше приймають протилежні політичні принципи, якщо їх перефразувати з урахуванням моральних засад опонента.



Використовуйте аргументи, які будуть актуальними для співрозмовника

Так, під час одного опитування учасники, які мали консервативні погляди, частіше виступали на підтримку легалізації одностатевих шлюбів, коли аргумент подавався їм з точки зору патріотизму, а не справедливості та рівності. А ті, хто має ліберальні погляди охочіше підтримували збільшення витрат на оборону, якщо їм наводили аргументи, що відповідатимуть їхнім моральним засадам.

"У політичних дискусіях ми зазвичай наводимо аргументи, в які віримо самі, а не опонент, але дослідження підтверджують, що це не приносить результатів", – пояснює Віллер.

2. Прислухайтеся до співрозмовника: кожен хоче бути почутим

Роботи Віллера і його колег припускають, що можна змінити чиюсь думку про політику. А як щодо забобонів? Як ефективно переконати людину? Адже прямо вказавши опоненту на його помилки, ви тільки викличете його гнів.

У 2016 році в журналі Science опублікували результати цікавого експерименту: виявляється, послабити забобони опонента та вплинути на його думку можна за 10 хвилин розмови. Більш того, такий перелом у поглядах зберігається до трьох місяців і витримує навіть агресивну агітацію.

А все тому, що під час розмов з учасниками експерименту дослідники дотримувалися одного простого правила: слухали та давали висловитися співрозмовнику.



Слухайте співрозмовника та ставте конкретні запитання, але не перебивайте

Замість того щоб закидати опонента фактами, ставте відкриті питання і слухайте, що він говорить. А потім знову ставте питання. Суть такого методу в тому, що люди краще реагують на щось, коли самі приходять до висновків, а не коли хтось кидає їм в обличчя тонну статистичних даних.

Розповідаючи про власний досвід, ваш співрозмовник, як кажуть психологи, активно переробляє інформацію. Вам залишається тільки підштовхнути його в потрібному напрямку.

Однак ця техніка працює не у всіх сферах. Найкраще вона допомагає, коли спір стосується проблем ідентичності.

Проте основне правило – слухати співрозмовника – ніколи не зашкодить. Проявляйте повагу, змусьте людину згадати про власний схожий досвід і підкресліть вашу схожість. Це може стати першим кроком на шляху до вирішення проблеми.

Читайте також: 4 ранкові звички для продуктивного дня, які має мати кожен